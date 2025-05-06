«Яндекс» отключит рекламу 9 мая и предложит тематические подборки ко Дню Победы

В День Победы, 9 мая, «Яндекс» отключит коммерческую рекламу на главной странице ya.ru, а также на своих развлекательных сервисах: «Кинопоиске», «Яндекс Музыке», «Афише» и «Книгах». Об этом сообщает ТАСС.

Вместо рекламы на сервисах появятся специальные подборки контента, посвящённые празднику: военные фильмы, патриотическая литература, музыкальные композиции и рассказы. Часть промо-форматов будет использована именно для этих материалов.

Аналогичную инициативу ранее поддержал и российский видеохостинг Rutube, также отказавшись от коммерческой рекламы в День Победы.