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«Яндекс» отключит рекламу 9 мая и предложит тематические подборки ко Дню Победы

9 мая «Яндекс» отключит рекламу на своих платфо...

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В День Победы, 9 мая, «Яндекс» отключит коммерческую рекламу на главной странице ya.ru, а также на своих развлекательных сервисах: «Кинопоиске», «Яндекс Музыке», «Афише» и «Книгах». Об этом сообщает ТАСС.

Вместо рекламы на сервисах появятся специальные подборки контента, посвящённые празднику: военные фильмы, патриотическая литература, музыкальные композиции и рассказы. Часть промо-форматов будет использована именно для этих материалов.

Аналогичную инициативу ранее поддержал и российский видеохостинг Rutube, также отказавшись от коммерческой рекламы в День Победы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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