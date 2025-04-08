Анализ ДНК помог ученым понять причину смерти Тутанхамона

Загадка гибели фараона Тутанхамона, будоражащая умы историков и археологов более ста лет, наконец получила новое объяснение. Как пишет Российская газета со ссылкой на Daily Mail, результаты генетического анализа останков древнеегипетского правителя указывают на то, что он мог умереть от осложнений, вызванных повторными приступами малярии.

Сегодня это заболевание успешно лечится, однако в Древнем Египте оно часто заканчивалось трагически. Ученые также установили, что малярией страдали и близкие родственники фараона — его бабушка Тия и дед Аменхотеп III. Вероятно, именно эта инфекция стала причиной их смерти.

Тутанхамон начал править в возрасте девяти лет и оставался на троне около девяти лет до своей смерти в 18-летнем возрасте. Его гробницу, найденную археологом Говардом Картером в 1922 году, считают одной из самых впечатляющих находок в истории археологии. В усыпальнице сохранились не только останки юного фараона, но и более 5000 артефактов.

Исследования проводились при участии Национального исследовательского центра Египта, медицинского факультета Каирского университета и двух немецких специалистов по генетике.