Американские исследователи к концу 2028 года планируют рождение мамонта

Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences намерена к 2028 году создать шерстистого мамонта, используя методы генной инженерии. Как рассказала главный научный сотрудник компании Бет Шапиро в интервью The Telegraph, для этого планируется использовать ДНК древних животных, найденную в вечной мерзлоте.

Детёныша мамонта будет вынашивать суррогатная мать — индийская слониха. Ученые уже внесли более 20 генетических изменений с помощью технологии CRISPR, чтобы приблизить геном азиатского слона к геному мамонта. Беременность у слонов длится 22 месяца, поэтому появление первого мамонтёнка ожидается к концу 2028 года.

Кроме того, Colossal сотрудничает с правительством Маврикия, чтобы возродить вымерших дронтов. Исследователи планируют изменить ДНК никобарского голубя — ближайшего живого родственника дронта, а затем поместить полученный генетический материал в яйцеклетку самки. Если эксперимент окажется успешным, птенец будет напоминать исчезнувшую птицу, последний раз замеченную в 1662 году.