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Американец умер во время БДСМ

Адвокаты заявляют, что действия модели были сог...

pixabay.com

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В США перед судом предстала 31-летняя Микаэла Брашайе Райларсдам, известная на платформе OnlyFans как Эшли Синкал. Её обвиняют в непредумышленном убийстве 55-летнего поклонника, сообщает mk.ru со ссылкой на New York Post.

По данным следствия, в апреле 2023 года поклонник Майкл Дейл заплатил модели 11 тысяч долларов (около миллиона рублей) за БДСМ-сессию. Он попросил полностью обмотать его пищевой плёнкой, что она сделала, заодно зафиксировав процесс на видео. Кроме того, на голову мужчины был надет пакет.

Спустя несколько минут клиенту стало плохо. Райларсдам, по версии следователей, заметила это только через восемь минут, когда мужчина уже был без сознания. Она вызвала скорую, но врачи оказались бессильны.

Адвокаты заявляют, что действия модели были согласованы с клиентом, и она не могла предугадать трагический исход. Сейчас девушка остаётся в заключении без права на залог и отрицает свою вину.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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