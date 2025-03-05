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Академик Тотолян: пандемия COVID-19 — вызов для всего человечества

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Любая новая или возрожденная инфекция становится серьёзным вызовом для человечества. Во время пандемии COVID-19 у России было преимущество: до конца марта 2020 года врачи и ученые могли изучить опыт Китая и подготовиться к борьбе с вирусом. Однако из-за того, что инфекция была новой, а иммунная защита отсутствовала, система здравоохранения испытала колоссальную нагрузку.

«Уже в конце января 2020 года наш институт получил задание от центрального аппарата Роспотребнадзора. Тогдашний замдиректора Александр Семенов в составе первой делегации специалистов отправился в Китай для изучения опыта и апробации первой ПЦР-системы для идентификации SARS-CoV-2, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор"», — рассказал «Петербургскому дневнику» директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

Позже российские специалисты совершили еще несколько поездок в Китай, чтобы выяснить происхождение вируса, определить его пути передачи, разработать системы диагностики и найти эффективные методы борьбы.

Тотолян считает, что вероятность повторения подобных пандемий остаётся высокой, напомнив, что история человечества неразрывно связана с эпидемиями.

По его мнению, одним из главных уроков пандемии стало то, как с ней справились санитарные службы и здравоохранение. Общественное мнение изменилось в пользу науки и медицины, а также появилось осознание необходимости развития фундаментальных исследований, в которые пришло новое поколение специалистов.

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