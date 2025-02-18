Яйца помогают в похудении и снижении риска смерти от болезней сердца

Исследователи из Университета Монаша в Австралии выяснили, что употребление от одного до шести яиц в неделю может снизить риск преждевременной смерти, особенно от болезней сердца и сосудов. Причём эта польза сохраняется даже у людей с повышенным уровнем холестерина. Результаты их работы были опубликованы в журнале Nutrients.

Специалисты отмечают, что яйца богаты белком, витаминами A, D, E, K и группы B, а также содержат фолиевую кислоту, полезные жирные кислоты, холин и минералы. По мнению учёных, этот продукт особенно важен для пожилых людей, так как помогает сохранить физическую активность.

В ходе исследования было установлено, что у тех, кто регулярно ел яйца, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 29%, а общий риск смертности — на 17%. Однако связи между потреблением яиц и смертностью от онкологии выявлено не было.

Учёные из университета Шахида Бехешти в Ирландии обнаружили, что яйца способны снижать уровень агрессии. В ходе эксперимента они изучили рацион 168 мужчин в возрасте от 35 до 55 лет, которые обращались к психологу из-за проблем с поведением.

Выяснилось, что регулярное употребление яиц уменьшало вспышки злости на 60%. Исследователи объяснили это содержанием триптофана — аминокислоты, участвующей в выработке серотонина, который влияет на настроение и снижает раздражительность.

Российский нутрициолог Игорь Строков утверждает, что яйца могут способствовать снижению веса. По его словам, одно яйцо содержит около шести граммов белка, который ускоряет метаболизм и поддерживает мышечную массу.

Эксперт считает, что для эффективного похудения яйца лучше есть вечером. Он объясняет это тем, что животные белки перевариваются легче растительных, а их расщепление требует значительных энергетических затрат. Во время сна этот процесс активизируется, что помогает организму сжигать жир.

Помимо этого, яйца улучшают качество сна. Высокое содержание белка предотвращает резкие скачки сахара в крови, обеспечивая более спокойный и глубокий отдых.