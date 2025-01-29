Agriland: В Британии изучили, насколько опасен птичий грипп у коров для человека

Штамм птичьего гриппа H5N1, выявленный у крупного рогатого скота, не представляет серьезной опасности для людей, сообщает Agriland со ссылкой на исследование британского Института Пирбрайта.

Специалисты установили, что на данный момент вирус не способен эффективно передаваться между людьми. Однако ученые подчеркнули, что дальнейшее наблюдение за возможными мутациями необходимо, особенно если заболевание продолжит распространяться среди молочного скота.

Исследование показало, что вирус в основном передается при доении, а также при перемещении зараженных животных и оборудования между хозяйствами. При этом его способность распространяться по воздуху оказалась крайне низкой.

Профессор Мунир Икбал, возглавляющий группу по изучению птичьего гриппа в Институте Пирбрайта, отметил, что эпидемиологический надзор и оценка рисков остаются ключевыми мерами для защиты здоровья людей и сельскохозяйственной отрасли.

В Великобритании действует зона профилактики птичьего гриппа (AIPZ), которая обязывает птицеводов соблюдать строгие меры биобезопасности.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в стране было зафиксировано 67 случаев заражения птичьим гриппом среди людей, один из которых привел к летальному исходу. Власти США уже выделили $590 млн фармацевтической компании Moderna для ускорения разработки вакцины против вируса H5N1 на основе мРНК.