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Адвокат Жмурко: дачникам грозит штраф за неосвоение участка

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Если собственник заброшенного дачного участка не приведёт его в порядок в течение трёх лет, ему грозит штраф. Адвокат по земельным и жилищным делам Светлана Жмурко рассказала, что при кадастровой стоимости участка от одного до 1,5 процента сумма штрафа составит 20 тысяч рублей. Если же стоимость не определена, штраф может быть от 20 до 50 тысяч рублей.

Штрафы коснутся и владельцев незарегистрированных земельных участков. В частности, если на таком участке расположено строение без оформленных прав, собственник может получить административное наказание, размер которого зависит от площади незаконно используемой земли.

Также штрафы предусмотрены за строительство и открытие на участке торговой точки или автомойки. При стоимости объекта от 0,5 до одного процента штраф составит 10 тысяч рублей, а при неопределённой стоимости — от 10 до 20 тысяч рублей, сообщает kp.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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