Сенатор Рон Джонсон представил промежуточный отчёт, в котором утверждается, что администрация Байдена знала о возможных рисках миокардита и перикардита после вакцинации мРНК-препаратами, но задержала информирование общественности. Документ объёмом 54 страницы опубликован на фоне новых рекомендаций FDA по бустерным дозам вакцин.

Согласно отчёту, уже в феврале 2021 года Министерство здравоохранения Израиля сообщило CDC о значительном числе случаев миокардита, особенно среди молодёжи, после прививок Pfizer. Однако официальные предупреждения в США были выпущены только в конце июня 2021 года. Внутренние обсуждения в CDC и FDA показали опасения, что преждевременное предупреждение может вызвать панику, несмотря на растущие данные о рисках.

Сенатор Джонсон также отметил, что врачи, выражавшие обеспокоенность по поводу возможных побочных эффектов, сталкивались с цензурой, включая пометки о «дезинформации» и блокировки аккаунтов в социальных сетях.

В отчёте подчёркивается, что решение администрации преуменьшить риски для здоровья и задержать предупреждение общественности могло поставить под угрозу здоровье населения. Сенатор Джонсон призвал к полной прозрачности и предоставлению всей информации о возможных побочных эффектах вакцин, сообщает «Красная Весна».