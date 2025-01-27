Айсберг А23а, крупнейший в мире ледяной массив, находящийся примерно в 300 километрах от британского острова Южная Георгия, изменил направление своего движения. Согласно данным Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), столкновение с сушей в ближайшее время не ожидается.

Полина Солощук, ведущий специалист ААНИИ, отметила, что изначально айсберг двигался к Южной Георгии, но затем изменил траекторию, начав дрейфовать в западном направлении. Дальнейшее перемещение ледяного гиганта будет зависеть от ветров и океанических течений.

Этот айсберг площадью, сравнимой с двумя Санкт-Петербургами, имеет долгую историю. Он откололся от ледника в 1986 году и более 30 лет находился на мелководье, практически не двигаясь. Лишь в ноябре 2023 года А23а начал своё путешествие в открытых водах. За последний год айсберг преодолел около 1400 километров, а его площадь сократилась на 9% из-за естественного таяния.

Подобные изменения уже наблюдались: в прошлом году айсберг прошёл в 140 километрах от Южных Оркнейских островов. Сейчас за его перемещением следят специалисты из разных стран. Ученые продолжают анализировать поведение этого природного феномена, чтобы лучше понять процессы таяния и движения айсбергов в условиях меняющегося климата.