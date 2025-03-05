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87-летнего педагога признали виновной в изнасиловании 5 канадских школьников

Следствие, начавшееся летом 2022 года с заявлен...

pixabay.com

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Суд в Онтарио вынес обвинительный приговор 87-летней Барбаре Бакстер, бывшей учительнице из Берлингтона, признав ее виновной в сексуальном насилии над пятью несовершеннолетними учениками в 1980-х.

По информации Burlington Today, следствие, начавшееся летом 2022 года с заявления одного из пострадавших, раскрыло масштабы преступлений Бакстер, включающие домогательства к нескольким ученикам восьмого класса в 1982-1983 годах. В итоге, четверо других мужчин подтвердили обвинения, описав тяжёлые последствия пережитого насилия.

Один из пострадавших, ставший жертвой длительных домогательств на протяжении всего 1982 года, рассказал о последующей депрессии, посттравматическом стрессовом расстройстве и наркотической зависимости, а также о том, как его жалоба в школу привела к н1елепому обвинению в нападении на саму Бакстер и отстранению от занятий.

25 февраля суд признал Бакстер виновной по семи эпизодам сексуального насилия над детьми, приговор будет вынесен 20 мая.

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