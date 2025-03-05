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8 марта православные вспоминают святую Матрону Московскую

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8 марта Русская православная церковь отмечает День обретения мощей святой Матроны Московской, одной из самых почитаемых святых в России.

Блаженная Матрона (Матрона Никонова) родилась в 1885 году в Тульской губернии в семье крестьян. Её родители, имея много детей, сначала хотели отдать новорождённую в приют, опасаясь, что не смогут её прокормить. Однако мать увидела вещий сон о белой слепой птице необычайной красоты и решила оставить девочку в семье.

Матрона родилась слепой — у неё не было глаз, а веки оставались плотно сомкнутыми. При крещении её назвали в честь преподобной Матроны Константинопольской. Уже с детства она проявляла необычные способности: с восьми лет помогала больным, предсказывала будущее и предупреждала об опасностях. К ней за помощью приезжали люди из разных губерний.

Чтобы избежать преследований властей, Матрона переехала в Москву, где прожила до конца жизни. Она называла столицу «святым городом, сердцем России». Несмотря на тяжёлые условия, она продолжала принимать людей и молиться по ночам.

Матрона предсказала свою смерть за три дня. Она скончалась 2 мая 1952 года и была похоронена на Даниловском кладбище Москвы. Со временем её могила стала местом паломничества. В 1998 году по благословению Патриарха Алексия II были обретены её мощи, которые позже перенесли в Покровский монастырь. С тех пор тысячи верующих приезжают к святой с молитвами о здоровье, помощи и решении сложных жизненных ситуаций.

В 1999 году Русская православная церковь канонизировала Матрону Московскую, а позднее состоялась её общецерковная канонизация.

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