74-летний Александр Буйнов сбил воспитательницу детсада

В Апрелевке 74-летний певец Александр Буйнов на Lexus LX 570 сбил 61-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло вечером на улице Февральской.

По данным SHOT, пострадавшая — воспитательница детского сада Алла Николаевна. Она получила разрыв связок и сейчас находится в больнице. Женщина призналась, что чувствует себя плохо и ей трудно говорить.

Перед аварией она возвращалась домой с работы. По ее словам, автомобиль появился внезапно, но ей удалось немного отскочить перед ударом.