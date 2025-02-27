Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

74-летний Александр Буйнов сбил воспитательницу детсада

Перед аварией она возвращалась домой с работы

Kremlin.ru

Подписаться на Дзен.канал

В Апрелевке 74-летний певец Александр Буйнов на Lexus LX 570 сбил 61-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло вечером на улице Февральской.

По данным SHOT, пострадавшая — воспитательница детского сада Алла Николаевна. Она получила разрыв связок и сейчас находится в больнице. Женщина призналась, что чувствует себя плохо и ей трудно говорить.

Перед аварией она возвращалась домой с работы. По ее словам, автомобиль появился внезапно, но ей удалось немного отскочить перед ударом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Семьи больше не в приоритете? Что скрывается за падением рождаемости в Татарстане

Новости России

день назад

Куда, блин, ехать? Что можно отведать на Масленицу в Приволжье

мозг таракана

Лонгриды

день назад

Синоптики раскрыли даты: вот когда зима окончательно покинет Казань

Новости Казани

2 дня назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

сколько стоит замена вентилятора в ноутбуке в Ростове-на-Дону

Не у нас

день назад

В Китае казнили женщину за похищение и продажу 17 детей

Не у нас

день назад

Адвоката из Петербурга задержали за съемку порно с 7-летней дочерью

Не у нас

день назад

Mash: во Владикавказе спасатель МЧС умер при попытке снять кошку с дерева

Новости Татарстана

день назад

Глава Минпромторга РТ напомнил о важности создания архивов

Новости Казани

день назад

Тарасова: тренеры по фигурному катанию переедут в Казань для работы с Загитовой
Лонгриды
2 дня назад

Опасный алкоголь: почему в Татарстане растёт число отравлений?

В Татарстане за январь 2025 года зарегистрирова...

Новости Казани

час назад

В Казани за 83 млн рублей реконструируют Дворец культуры химиков

Интересное в Казани

10 часов назад

Kоманда ИТLE дарит путевку в Умру – паломничество к священным местам для мусульман

Новости Казани

час назад

4 марта в Московском и Авиастроительном районе отключат воду

Не у нас

8 часов назад

Постоянный стресс на работе увеличивает биологический возраст офисных сотрудников
СК просит ареста для главы исполнительного коми...
Новости Татарстана
день назад

СК просит ареста для главы исполнительного комитета Альметьевска Айнура Исхакова

Не у нас

8 часов назад

Сбербанк обучил ИИ анализу банковских данных

Новости Казани

9 часов назад

Альберт Бодокия рассказал, куда казанцам лучше всего полететь на отдых весной

Новости Казани

10 часов назад

Наталья Терентьева стала победительницей лыжной гонки России среди женщин
“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без...
Интересное в Казани
4 дня назад

“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без выходных”: предприниматель из Казани рассказал, чем придется пожертвовать ради открытия своего дела