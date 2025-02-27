74-летний Александр Буйнов сбил воспитательницу детсада
Kremlin.ru
В Апрелевке 74-летний певец Александр Буйнов на Lexus LX 570 сбил 61-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло вечером на улице Февральской.
По данным SHOT, пострадавшая — воспитательница детского сада Алла Николаевна. Она получила разрыв связок и сейчас находится в больнице. Женщина призналась, что чувствует себя плохо и ей трудно говорить.
Перед аварией она возвращалась домой с работы. По ее словам, автомобиль появился внезапно, но ей удалось немного отскочить перед ударом.
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