7 человек пострадали: ветер до 50 м/с принес во Владивосток хаос

Снежный коллапс во Владивостоке: сильный циклон с порывами ветра до 50 м/с парализовал город. Ситуация хаотичная — семь человек пострадали, зафиксированы многочисленные ДТП и оборванные линии электропередач.

По прогнозам, непогода будет бушевать до 23:00. На данный момент произошло 22 аварии. Фуры застряли на объездных трассах, в городе образовались огромные пробки. Несколько крутых спусков пришлось перекрыть. После Владивостока циклон направляется на Камчатку.

Несмотря на сложные условия, местные жители продолжают передвигаться на моноколёсах, электросамокатах и мотоциклах. Даже снегоуборочная техника не справляется с объёмом выпавшего снега, пишет Mash.