6 детей ранены после удара молнии на стадионе в Японии

На спортивной площадке школы в городе Нара (Япония) произошёл удар молнии, в результате которого пострадали как минимум шесть школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

По предварительной информации, в момент инцидента дети находились на улице и играли в футбол. Пятеро пострадавших доставлены в больницу в сознании. Один из учеников, как сообщается, находится в критическом состоянии с признаками остановки сердца и дыхания — в Японии это состояние квалифицируют как клиническую смерть, однако окончательный диагноз может поставить только врач.

Происшествие случилось на территории учебного комплекса «Тэдзукаяма гакуэн», который включает в себя учреждения всех уровней образования — от детского сада до университета.