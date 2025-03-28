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· 16+ · Екатерина Елисеева

5-летний мальчик привез из Египта редкого паразита и чудом не умер

Изначально врачи предположили аппендицит, однак...

pixabay.com

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Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в Раменскую больницу — у него была высокая температура, болел живот, появилась слабость и высыпания. Мать не могла понять, что с ним происходит, но уточнила, что они недавно вернулись из Египта, пишет Baza.

Изначально врачи предположили аппендицит, однако после гистологического исследования диагноз был изменен. Оказалось, что у ребёнка анкилостомоз — заболевание, вызываемое редкими паразитами анкилостомами. Эти глисты могут проникать в организм как через рот, так и через кожу, поражая кишечник и лёгкие. Без лечения болезнь может привести к летальному исходу. Ужас вызывает внешний вид паразитов, особенно их челюсти, которые изображены на фото.

К счастью, ребёнок выздоровел. После 12 дней лечения его состояние улучшилось, аппетит вернулся, а контрольные анализы показали, что паразиты были устранены.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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