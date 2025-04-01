40-летний мужчина уснул с болью в ухе и умер

40-летний Пит Хайнс, многодетный отец, скончался от редкой формы менингита, который стремительно развился всего за несколько часов. Перед этим мужчина почувствовал боль в ухе, которую он решил списать на простуду и лег на отдых, не испытывая других серьезных симптомов.

Как сообщила изданию Mirror его супруга Лу, вскоре состояние мужа ухудшилось, и стало понятно, что необходимо вызвать скорую помощь. В больнице врачи поставили диагноз — менингококковый менингит, вызванный бактерией Neisseria meningitidis. Это заболевание поражает оболочки головного и спинного мозга, часто приводя к сепсису. К сожалению, несмотря на усилия врачей, спасти Пита не удалось.

После утраты Лу пережила глубокую депрессию. Она не могла найти силы даже встать с постели, хотя дети были рядом. По её словам, она не слышала их слов и не могла двинуться с места.

С поддержкой родных и друзей она смогла пройти через этот тяжёлый период и вернуть себе ментальное здоровье. Сегодня Лу помогает тем, кто сталкивается с утратой близких, делясь своим опытом переживания горя.