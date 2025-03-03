4 китайца умерли после похорон 90-летнего родственника
Екатерина Елисеева
В китайской провинции Шаньси похороны 90-летнего мужчины обернулись трагедией — спустя ночь после церемонии скончались четверо его родственников. Об этом сообщает MS News.
По данным издания, трое сыновей и зять покойного остались на ночёвку в доме родственника в деревне. Однако утром их обнаружили без признаков жизни. Предварительной причиной гибели называют отравление угарным газом.
Предположительно, дом долгое время не использовался, а вентиляция в помещении была недостаточной. После растопки печи произошло задымление, что привело к скоплению угарного газа и гибели мужчин.
Местные власти расследуют обстоятельства случившегося и оказывают поддержку семьям погибших.
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