4 китайца умерли после похорон 90-летнего родственника

В китайской провинции Шаньси похороны 90-летнего мужчины обернулись трагедией — спустя ночь после церемонии скончались четверо его родственников. Об этом сообщает MS News.

По данным издания, трое сыновей и зять покойного остались на ночёвку в доме родственника в деревне. Однако утром их обнаружили без признаков жизни. Предварительной причиной гибели называют отравление угарным газом.

Предположительно, дом долгое время не использовался, а вентиляция в помещении была недостаточной. После растопки печи произошло задымление, что привело к скоплению угарного газа и гибели мужчин.

Местные власти расследуют обстоятельства случившегося и оказывают поддержку семьям погибших.