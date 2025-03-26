3-летняя девочка застрелила годовалую сестру из пистолета

Вечером 28 февраля в американском городе Уичито, штат Канзас, произошёл трагический инцидент. Как сообщает КП со ссылкой на Mirror, 24-летний Майкл Техеда позвонил в службу 911 и сообщил, что его годовалая дочь получила смертельное ранение.

Мужчина рассказал, что оставил заряженный пистолет на камине в гостиной, а сам отправился в спальню готовиться ко сну. В это время его дочери — одной год и трём — нашли оружие и начали с ним играть. В результате один из выстрелов угодил младшей девочке в лоб, и она погибла на месте.

Мать девочек в тот момент находилась вне дома, но сразу прибыла в участок, когда узнала о случившемся. Старшая дочь, не до конца понимая произошедшее, повторяла матери, как ей жаль.

В отношении Техеды выдвинуты серьёзные обвинения: его подозревают в убийстве первой степени, преступной халатности, создании угрозы жизни детям при отягчающих обстоятельствах, а также в незаконном обращении с оружием.