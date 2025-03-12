250 миллионов лет назад одна катастрофа едва не уничтожила все растения мира

Страшная глобальная катастрофа уничтожила более 80% видов. Ученые из Университетского колледжа Корка, Университета Коннектикута и Музея естественной истории Вены исследовали, как растения восстанавливались после этого кризиса. Их работа опубликована 11 марта в Бюллетене Геологического общества Америки.

Анализ ископаемых из Сиднейского бассейна (Австралия) показал, что первыми после катастрофы распространились хвойные деревья, похожие на современные сосны. Однако во время последующего Смитовского термического максимума, когда жара усилилась, даже они исчезли, уступив место более устойчивым кустарниковым растениям, напоминающим плауны.

Экстремально жаркий период длился 700 тысяч лет, осложняя рост крупных деревьев. Лишь с наступлением похолодания семенные папоротники начали формировать устойчивые леса, ставшие основой для будущих экосистем мезозойской эпохи.

Хотя экосистемы восстановились, их состав полностью изменился. Изучая адаптацию древних растений к климатическим изменениям, ученые надеются понять, как современные экосистемы справятся с глобальным потеплением.

Ведущий автор исследования Маркос Аморес отметил, что последствия разрушения природных систем могут ощущаться сотни тысяч лет, поэтому защита экосистем сегодня особенно важна, пишет ИА Красная Весна.