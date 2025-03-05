200 тонн песка в час: В Анапе завершают тест мокрой очистки песка

На курортном пляже завершено тестирование аппарата, предназначенного для очистки песка от загрязнений мазутом. Устройство разделяет загрязнённый песок на компоненты, не перемешивая их. Процесс проходит в несколько этапов, при этом вода, используемая в установке, очищается через фильтры и используется многократно, сообщает краевой Оперштаб.

Как рассказал руководитель проекта и генеральный директор ООО «РусВал» Рустам Сабиров, производительность установки составляет 100 кубов песка в час, что эквивалентно 200 тоннам песка в час. Процесс включает мокрое просеивание через сетку с диаметром ячеек два миллиметра.

«Мокрое просеивание не позволяет мазуту растекаться и прилипать к песку. Вода после просеивания не сбрасывается, она используется в замкнутом цикле», — пояснил Сабиров.

Кроме того, вся вода, циркулирующая в процессе, проходит через колонну сорбентов, чтобы предотвратить вторичное загрязнение песка. Мазут удаляется в конце барабана с помощью специального транспортера.

Отметим, что эти установки могут работать круглосуточно с минимальным человеческим вмешательством, которое сводится к подвозу загрязнённого грунта, вывозу очищенного и погрузке песка.