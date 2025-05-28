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Ученые считают, что первые люди прилетели на Землю 40 тысяч лет назад

Генетический набор современного человека сущест...

pixabay

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Два исследователя, Эллис Сильвер и Фрэнсис Крик, в течение 12 лет изучали происхождение человека, рассматривая различные гипотезы.

По их мнению, разум не возник в результате эволюции и, скорее всего, не имеет с ней прямой связи. Они выдвигают версию, что люди — это представители другой планеты. Таким образом, человечество сформировалось благодаря успешной адаптации после переселения.

Во взрослом возрасте у человека часто возникают проблемы со здоровьем, особенно с опорно-двигательной системой и другими важными органами. Учёные полагают, что родная планета людей имела иные условия, например, другую гравитацию и более слабое солнечное излучение, из-за чего организм ещё не успел полностью приспособиться к новым обстоятельствам.

Генетический набор современного человека существенно отличается от других видов. Психические заболевания связывают с нарушениями биоритмов, что, возможно, является следствием жизни на другой планете. Исследователи считают, что переселение происходило постепенно: пришельцы контактировали как с неандертальцами, так и с кроманьонцами, но только с последними удалось иметь жизнеспособное потомство, пишет МедиаПоток.

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