2 физика подтвердили библейскую версию о происхождении мира

Физики Паоло Бассани и Жоау Магейхо в своей статье «Как создать Вселенную» исследовали библейскую версию происхождения мира. Работа опубликована в библиотеке Корнеллского университета.

Учёные заявляют, что мир возник так, как описано в Библии, и утверждают, что смогли подтвердить это математическими расчётами.

В своих исследованиях они использовали метод, разработанный математиком Андреем Марковым. По их выводам, Вселенная появилась из хаоса, что совпадает с библейским описанием. Со временем из этого состояния сформировался упорядоченный мир с устойчивой материей, постоянной скоростью света и привычными законами гравитации.

Авторы также указали на несоответствия в Ветхом Завете. В библейских текстах Бог изображён в человеческом облике, но с точки зрения устройства Вселенной его можно воспринимать как вибрацию и энергию, управляющую мирозданием.

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