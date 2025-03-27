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18-летняя Камила Валиева похудела и сменила прическу после новостей о романе

Болельщики переживают, что романтические отноше...

Kamila Valieva/ТГ

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Камила Валиева заметно изменилась — 18-летняя фигуристка активно следит за собой и заметно похудела. На новых фото в соцсетях видно, что она сбросила лишний вес: черты лица стали тоньше, появились выраженные скулы и овал лица стал чётче. Образ тоже претерпел изменения — теперь у Камилы тёмные волосы и ровное каре.

Спортсменка, судя по всему, довольна своим преображением, но поклонники воспринимают её новый стиль с настороженностью. По мнению некоторых, такие изменения продиктованы личной жизнью. Ходят разговоры, что Камила состоит в отношениях с 31-летним хоккеистом Никитой Нестеровым. Якобы их познакомили друзья, и теперь они встречаются. Но многим такой роман не по душе: фанаты напоминают, что у спортсмена есть двое детей, за плечами — брак, а с бывшей супругой он судится по алиментам. Некоторые высказываются резко, называя Никиту «мужчиной с багажом».

Также болельщики переживают, что романтические отношения могут повлиять на спортивное будущее Камилы. Её дисквалификация завершится в декабре, и она планировала вернуться на лёд. Однако в случае свадьбы и возможной беременности возвращение в одиночное катание может так и не состояться, пишет 7Дней.ру.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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