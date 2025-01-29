16-летняя школьница умерла после того, как выпила энергетик и съела сухарики

В Екатеринбурге у 16-летней школьницы перед смертью начались судороги, а изо рта пошла пена.

По данным SHOT, девушка вместе с друзьями находилась в подъезде на 16-м этаже. Перед этим компания заходила в магазин, где купила булочки, сухарики и энергетик. В какой-то момент школьнице стало плохо — она начала размахивать руками, затем упала возле лестницы, посинела, а изо рта пошла пена. Друзья вызвали скорую, но медики лишь констатировали смерть.

При проверке у подростков не нашли ни алкоголя, ни запрещенных веществ. Причину трагедии предстоит выяснить судмедэкспертам. Известно, что умершая росла в неполной семье, обучалась дома и состояла на учете в ПДН за кражу. Также ранее ее ставили на учет у нарколога из-за употребления спиртосодержащей жидкости.