14-летний подросток из Бразилии умер из-за бабочки

В Бразилии 14-летний подросток умер после того, как ввёл себе раствор с останками бабочки. Сначала он рассказал отцу, что просто поранился во время игры, пишет Daily Mail.

Однако вскоре его состояние резко ухудшилось, и он признался врачам в проведённом эксперименте. По данным СМИ, Дави Нунес Морейра обратился к неизвестному химику, смешал воду с останками мёртвой бабочки и сделал себе инъекцию в ногу.

Некоторые бразильские издания предполагают, что он мог вдохновиться популярным в интернете челленджем, но сам подросток это отрицал.

Медики считают, что в организм могли попасть токсины, вызвавшие септический шок и последующую смерть.

В настоящее время проводится вскрытие, которое поможет установить точную причину гибели. Расследование продолжается.