13 мая Землю накроет геомагнитная буря: возможны перебои связи и сбо́и навигации

На 13 мая 2025 года прогнозируется геомагнитная буря, вызванная солнечным ветром. Поток заряженных частиц достигнет Земли и может вызвать локальные и кратковременные сбои в работе мобильной связи, интернета и спутниковых навигационных систем.

Возможные последствия:

Связь: перебои в мобильной связи, обрывы звонков, снижение скорости интернета;

Навигация: отклонения в работе GPS и ГЛОНАСС, особенно в северных широтах;

Электроснабжение: маловероятные, но возможные скачки напряжения.

Рекомендации:

Использовать альтернативные каналы связи — Wi-Fi, проводной интернет;

Водителям — заранее скачать офлайн-карты;

Метеозависимым — избегать физических и умственных перегрузок.

Серьёзных технических проблем не ожидается, но рекомендуется быть готовыми к временным неудобствам.