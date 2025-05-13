13 мая Землю накроет геомагнитная буря: возможны перебои связи и сбо́и навигации
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На 13 мая 2025 года прогнозируется геомагнитная буря, вызванная солнечным ветром. Поток заряженных частиц достигнет Земли и может вызвать локальные и кратковременные сбои в работе мобильной связи, интернета и спутниковых навигационных систем.
Возможные последствия:
Связь: перебои в мобильной связи, обрывы звонков, снижение скорости интернета;
Навигация: отклонения в работе GPS и ГЛОНАСС, особенно в северных широтах;
Электроснабжение: маловероятные, но возможные скачки напряжения.
Рекомендации:
Использовать альтернативные каналы связи — Wi-Fi, проводной интернет;
Водителям — заранее скачать офлайн-карты;
Метеозависимым — избегать физических и умственных перегрузок.
Серьёзных технических проблем не ожидается, но рекомендуется быть готовыми к временным неудобствам.
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