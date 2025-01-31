13-летнюю девочку похитили после уроков в Тюменской области

2 мужчин силой усадили 13-летнюю школьницу в серый KIA Rio и увезли в неизвестном направлении. Очевидцы рассказали, что перед этим девочка попросила подругу подождать её после уроков, так как заметила неподалеку молодого человека, который за ней следил.

По предварительным данным, автомобиль стоял возле школы с самого утра. Внутри находились взрослый мужчина с бородой и молодой парень. В МВД подтвердили, что ведутся поиски девочки, пишет Ural Mash.