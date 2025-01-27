13 кошек умерли от птичьего гриппа: как уберечь своего питомца

Вспышка птичьего гриппа H5N1 вызывает тревогу у ветеринаров и медиков. В Хабаровске зафиксированы случаи гибели 13 домашних кошек, которые заразились вирусом после употребления сырой пищи, включая непастеризованное молоко. Птичий грипп может быть смертельным не только для птиц, но и для кошек и собак, предупреждают эксперты, сообщает Transsib.info.

Симптомы у животных

Ветеринар Антон Александров отметил, что H5N1 поражает домашних животных при контакте с инфицированными или мертвыми птицами. Симптомы у кошек включают:

потерю аппетита и летаргию;

неврологические расстройства (тремор, судороги, атаксия, слепота);

выделения из глаз или носа;

дыхательные проблемы (одышка, чихание, кашель).

Владельцам животных рекомендуется немедленно обратиться в ветеринарную клинику при первых признаках заболевания, а также ограничить контакт питомца с уязвимыми людьми, например, с ослабленным иммунитетом.

Риски для людей

Вирус H5N1 представляет угрозу и для человека. Хотя риск заражения через контакт с инфицированным питомцем минимален, он существует. Вирус передается:

при контакте с зараженными птицами;

через недостаточно термически обработанную пищу (мясо, яйца).

По данным издания Shot, в Таиланде зарегистрированы случаи заражения россиян. В США за последний месяц H5N1 выявили у 66 человек, что значительно больше, чем в предыдущие годы.

Особенности вируса

Дмитрий Карпенко, кандидат медицинских наук, пояснил, что вирусы гриппа делятся на типы A и B, которые различаются по антигенным свойствам. Некоторые штаммы безопасны для человека, но высоколетальные, такие как H5N1, способны вызывать тяжелые заболевания.

Передача вируса : Первое инфицирование человека зафиксировано в 1996 году. Случаи передачи от человека к человеку редки, но отмечались в 2006 году и возникают каждые 5–7 лет.

: Первое инфицирование человека зафиксировано в 1996 году. Случаи передачи от человека к человеку редки, но отмечались в 2006 году и возникают каждые 5–7 лет. Обработка пищи: Вирус погибает при термической обработке, но замораживание его не уничтожает.

Меры предосторожности

Исключите сырую пищу из рациона домашних животных.

Следите за состоянием питомцев и обращайтесь к ветеринару при любых подозрениях.

Употребляйте только тщательно приготовленное мясо и яйца.

Избегайте контакта с больными или мертвыми птицами.

Эксперты продолжают наблюдать за развитием ситуации, так как вирус H5N1 остается одной из самых опасных угроз для здоровья животных и людей.