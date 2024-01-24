Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Самой обсуждаемой темой окончания 2023 года во многих регионах России стало стремительное подорожание куриных яиц. Всего за месяц стоимость десятка яиц выросла фактически вдвое.

Несмотря на все прогнозы, что после Нового года цены поползут вниз, ни о какой стабилизации цен говорить не приходится. Да, в некоторых магазинах стоимость немного снизилась, но в большинстве торговых точек цена не поменялась. Более того, в некоторых продуктовых сетях продолжает фиксироваться рост стоимости яиц.

Что будет с ценами на куриные яйца дальше и есть ли реальные варианты снижения цен в магазинах? Об этом мы поговорили с руководителем центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг» Иреком Галямовым.

Что с ценами в магазинах

Чтобы лучше понять, что происходит с ценами на яйца корреспондент PROKAZAN прошлась по магазинам и проанализировала стоимость в разных торговых точках. Для начала заглянули в популярный небольшой магазин у дома. Если перед Новым годом цена достигала 139 рублей за десяток яиц, то сейчас цена снизилась сразу на 20 рублей. С другой стороны, сменился и производитель.

Фото: Prokazan

Совершенно другая ситуация в популярных сетевых супермаркетах. Если в декабре 10 яиц категории СО стоили от 110 до 129 рублей, то теперь они стоят там от 137 до 150 рублей. Резко подорожали яйца категории С1. Если в декабре их стоимость составляла около 100 рублей за 10 штук, то сейчас - от 127 до 140 рублей. Даже яйца категории С2 теперь продаются по 130 рублей за 10 штук.

В мелких торговых точках на улицах Казани стоимость яиц тоже поднялась. Так, например, если в одном небольшом магазинчике в подземном переходе в декабре яйца продавались по цене 16 рублей за штуку, то сейчас продаются уже по 19 рублей за одно яйцо.

Чуть дешевле яйца стоят в популярном гипермаркете. Яйца категории СО можно купить за 116 рублей за 10 штук. Впрочем, есть вариант и за 160 рублей. А вот яйца категории С2 можно найти и дешевле 100 рублей, правда, они не часто представлены в ассортименте.

Фото: Prokazan

Почему яйца не дешевеют

Как ранее разъяснил Ирек Галямов, яйца в России подорожали по целому ряду причин. Это и сокращение объемов продукции, и предпраздничное увеличение спроса, и повышение их себестоимости в связи с повышением расходов на их изготовление из-за западных санкций.

Кроме того, как предполагает экономист, на подорожание продукта мог оказать косвенное влияние том числе и рост цен на куриное мясо. После того, как оно стало недоступным для малоимущих слоев населения, некоторые люди могли увеличить потребление яиц как альтернативного источника белка. А это, в свою очередь, точно привело бы к резкому повышению спроса на них, что в конечном счете всегда отражается и на ценах.

По мнению Ирека Галямова, хотя цены на куриные яйца стали еще выше, на сегодняшний день есть предпосылки к их снижению. Они заключаются в следующем:

1. Государственное регулирование

К урегулированию цен подключилось государство. В декабре вопросом стоимости яиц вплотную занялась ФАС (федеральная антимонопольная служба – прим.ред.). В ходе проверок были выявлены случаи несанкционированного повышения цен на них. Так, в частности, стало известно, что этим занимались четыре региональных производителя куриных яиц. Они проводили синхронное повышение цен.

Фото: Prokazan

Еще одним инструментом государственного регулирования цен, на который возлагают надежду власти в данной ситуации, является открытие импорта со снятием пошлин. Так, в середине декабря министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев пообещал, что через 2 – 3 недели в Россию поступят партии куриных яиц, не обложенные импортными пошлинами.

«Допустим, турецкий производитель продает десяток яиц за 100 рублей. А 20 из них составляет пошлина. Если ее снять, яйца будут дешевле. И международная конкуренция, которая сформируется при открытии импорта, будет подталкивать местных производителей к снижению цен», - пояснил Галямов.

Вместе с тем, экономист сомневается в том, что эта мера окажется эффективной.

«Учитывая логистику и целый ряд других причин, я не думаю, что яйца из-за границы будут дешевле», - говорит Галямов.

В Росптицесоюзе тоже скептически относятся к идее снижения стоимости за счет открытия импорта.

«Что же касается импортных поставок, то они при заявленных объемах никакой роли в ценообразовании не сыграют и позитивного эффекта не принесут», — говорит глава Росптицесоюза Галина Бобылева.

Фото: Prokazan

Она также подчеркнула, что на данный момент закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана установлены не ниже, чем на российские. Бобылева уточнила, что сегодня отпускная цена яиц у российских производителей по долгосрочным договорам составляет не выше 95–105 рублей, а все остальное — расходы розничных сетей и неизбежная торговая наценка.

2. Снижение спроса на яйца после праздников

«То повышение цен на яйца, которое мы видели в декабре, имело в том числе и сезонный характер. К Новому году люди всегда закупаются ими. А после праздников происходит снижение спроса на яйца. И, соответственно, цены падают», - пояснил экономист.

Вместе с тем, Галямов предполагает, что перед праздниками снова будет происходить подорожание яиц. В особенности это касается Пасхи, перед которой цены на них, по словам эксперта, всегда повышаются. На стоимость яиц также оказывают влияние инфляция, логистические вопросы, покупательская способность населения. В целом, обрадовать жителей Казани пока нечем. Ни о каком серьезном снижении цен на яйца речи, по крайней мере пока, не идет.