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«Не дорога, а одна большая выбоина»: топ-5 худших дорог Казани

В Казани к саммиту БРИКС отремонтировали 70 участков аварийности
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К саммиту БРИКС Казань невероятно преобразилась: произошла реконструкция большого количества зданий, объектов, аварийных построек. Также особое внимание уделили и дорогам: по данным мэрии Казани к саммиту БРИКС отремонтирован 21 участок, к Играм еще 8. Однако многими путями Казанцы по прежнему не довольны, поэтому спешим представить рейтинг дорог, которые жители признали худшими.

Улица Аделя Кутуя

Рейтинг возглавила именно она. По словам жителей, улица усыпана ямами, по которым тяжело проехать и не оставить подвеску автомобиля. При этом в 2023 году был запланирован ремонт улицы Аделя Кутуя на участке от улицы Родины до улицы Даурская, на который было выделено из бюджета Татарстана 1,75 млн рублей. Работы было запланировано завершить к 29 августу 2024 года.

Улица Галиаскара Камала: участок от Нариманова и до ул. Татарстан

Если не углубляться в подробности, то дорогу можно описать одной цитатой из комментариев, которая полностью описывает обстановку:

«Сплошная яма. Камазы еле проезжают», — сообщает жительница города.

Улица Воровского

Помимо того, что улица вся в выбоинах, казанцы отмечают и отдельные участки, где их огромное количество.

«Самая уж плохая, где авторынок до привоза, едешь спокойно, так тут сразу ужасно огромные ямы посередине, которые объехать невозможно. Приходится выезжать на встречку, а это приводит к созданию аварийной ситуации», — комментирует казанская автоледи.

Улица Лукина

На участке часто образовываются пробки. В прошлом году возле 37-ого дома провалился участок дороги. Сейчас же жители города жалуются на ее плохое состояние.

Улица Амирхана Еники

Казанцы не стесняются в комментариях, когда речь заходит об Амирхана Еники.

«Стыд и позор, особенно при обновленной улице Вишневского».

«Сколько лет уже там отвратительная дорога. Все в ямах и кочках. Могли бы уже давно сделать».

«Эта небольшая улица итак как после бомбежки, вся в колдобинах. После дождя там вечно потоп».

В Казани в этом году много отремонтировано

В мэрии Казани ProKazan заявили, что в прошлом году был зафиксирован 71 участок аварийности — все они вошли в программу ремонта дорог на 2024 год.

Автор фотографии: Екатерина Семенова

Было зафиксировано 28 мест концентрации ДТП, 18 потенциально опасных участков, 18 зон аварийности и 7 мест, где произошли ДТП с погибшими. На этих участках произошло более 240 аварий. Наиболее аварийные – это перекрестки улицы Толстого с улицей Горького, Проспект Победы – улица Минская, улица Николая Ершова – улица Новаторов.

Признанные аварийными дороги в прошлом году были включены в программу этого года. Работы почти завершены: из 71 участка на 70 работы закончили, рассказали ProKazan в комитете внешнего благоустройства.

21 участок дорог отремонтировали к саммиту БРИКС

Также перед саммитом БРИКС был отремонтирован 21 участок. К Играм БРИКС было отремонтировано 8 участков.

Автор фотографии: Екатерина Семенова

Было отремонтировано много дорог, но не те, которые остаются в аварийном состоянии на протяжении долгого времени. Почему возникают такие ситуации? Ответ дал член молодёжного парламента Казани Аркадий Зайцев:

«У нас, к сожалению, бюджеты, что федеральный, что региональный и муниципальный, формируют далеко не под развитие логистики в труднодоступных зонах. Грубо говоря, есть центр, пару элитных районов и все остальные».

Также он считает, что в Казани необходимо дополнительное финансирование для участков, отдаленных от центра, а также «решить вопрос с подобной практикой с помощью развития гражданских проектов по контролю за качеством дорог, притом контроль со стороны граждан должен в потенциальной подобной инициативе идти не только за ямами на проезжей частью, но и за расположением и работой светофоров, качеством инфраструктуры, освещением».

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