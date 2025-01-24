Морозы, метели и потепление: как погода в Казани удивляет в январе 2025 года

Отклонение на 4 градуса: что с погодой в РТ

Январь 2025 года преподнес жителям Татарстана сюрпризы: погода не только радует, но и заставляет быть начеку. Скандинавский антициклон, перемещаясь по Европейской территории России, существенно изменил климатическую картину региона.

Самая холодная ночь зимы

Прошедшая ночь стала самой морозной за весь зимний период. Температуры в восточных районах Татарстана опускались до -23..-29°, а на западе фиксировали -17..-22°. К утру морозы немного отступили: в западной части региона потеплело до -12..-16°.

Автор фото: Алина Алмакаева

«Прошедшая ночь оказалась самой холодной за этот зимний период», — сообщают в Гидрометцентре РТ.

Для жителей Казани подобные перепады температуры требуют особого внимания к своему здоровью и безопасности. Утепляйтесь, избегайте длительного нахождения на улице без необходимости, и обязательно следите за состоянием кожи, чтобы избежать обморожений.

Сегодня: снег, метель и ветер

24 января антициклон отступает, а на его место приходят атмосферные фронты. В западных районах Татарстана уже с утра заметно усиление ветра, местами с порывами до 15-18 м/с. Возможны снег и метели, а дневные температуры составят -7..-12°. "В отдельных районах отмечаются усиления ветра. Максимальные температуры составят -9..-14°."

Автор фото: Алина Алмакаева

Сложные погодные условия накладывают свои ограничения: гололедица, плохая видимость на дорогах и порывистый ветер требуют особой осторожности от водителей. Если вы собираетесь в дорогу, позаботьтесь о зимних шинах и запасе времени.

Выходные без сюрпризов

В субботу и воскресенье, 25-26 января, погода стабилизируется благодаря гребню антициклона. Серьезных осадков не прогнозируется, но ночные температуры останутся низкими: -11..-17°, а при прояснениях на востоке возможно до -22°. Днем в субботу ожидается -8..-13°, а в воскресенье температура начнет постепенно повышаться до -3..-8°, на востоке -11°.

В выходные дни, 25-26 января, под влиянием гребня антициклона в республике существенных осадков не прогнозируется.

Эти дни станут отличной возможностью для прогулок, зимних развлечений и отдыха на свежем воздухе, если вы оденетесь потеплее. Не забудьте взять термос с горячим чаем и защитить кожу от ветра.

Понедельник: снег и мокрый снег

27 января Казань и западные районы республики окажутся под влиянием новой фронтальной системы. Ночью еще сохранится морозная погода (-6..-11°, на востоке до -17°), но днем температура поднимется до -1..-6°. Вновь начнутся снегопады, переходящие в мокрый снег.

Автор фото: Алина Алмакаева

«28 января в большинстве районов пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Температуры воздуха ночью составят -2..-7°, на востоке до -11°, дневные температуры повысятся до +1..-4°. На дорогах гололедица, местами сильная», — говорят в гидрометцентре РТ.

На дорогах возможна гололедица, поэтому особенно важно соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Пешеходам стоит быть осторожными на обледенелых тротуарах.

Потепление до нуля и выше

28 января потепление станет ощутимее: дневные температуры повысятся до +1..-4°, ночью -2..-7°, на востоке до -11°. Ожидаются снег и мокрый снег, местами сильные осадки. Ухудшение видимости и обильные осадки могут затруднить передвижение, но это станет важным шагом к долгожданной смене морозного климата.

Средняя температура воздуха за период с 21 по 30 января 2025 года прогнозируется на 4 градуса выше климатической нормы, которая для Татарстана составляет -12,3°, а для Казани -11,4°.

Как пережить капризы погоды?

Сохраняйте тепло. Не выходите на улицу без перчаток, шарфа и теплой обуви. Будьте осторожны на дорогах. Гололедица и метели повышают риски аварий. Следите за прогнозами. Используйте мобильные приложения или сайты для получения актуальной информации. Позаботьтесь о здоровье. Контрастные температуры могут стать причиной простудных заболеваний. Укрепляйте иммунитет и избегайте переохлаждения.

Погода в Казани снова удивляет, но это повод наслаждаться красотой зимнего города, окруженного морозным дыханием природы.