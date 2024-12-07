«Люди будут жить хуже»: что произойдёт с ценами в РТ

В Татарстане значительно подорожали продукты

За год в Татарстане значительно изменились цены на продукты питания. Инфляция набирает большие обороты. Овощи и фрукты завозят из стран ближнего зарубежья, а местное производство страдает. Что дальше будет с ценами и изменится ли уровень жизни людей — в материале PROKAZAN.

Масло за тысячу: невиданная роскошь

Редакция PROKAZAN проанализировала годовой рост цент на самую обычную продуктовую корзину. Такие данные повергли нас в шок.

Автор фото: Минсехоз РТ

За год цена за кг картофеля выросла на 93%. Если год назад овощ можно было купить за 21 руб, то сейчас приготовьте 42 руб. Сливочное масло за кг достигло почти тысячи рублей. За год оно подорожало на 50%. Капуста и лук выросли на 44%.

«Есть цепочка: производитель, оптовый продавец, розничный и покупатель. И между первыми и последними идёт определённая наценка. Этот процент зависит от ряда факторов: экономической ситуации в стране, от оборудования производителя, логистики и много другого. Всё это в совокупности и приводит к подорожанию тех или иных товаров», — сообщает корреспонденту PROKAZAN экономист и директор центра бизнес-планов Ирек Галямов.

Специалист также отметил, что в росте цен виноват не только технический фактор, но и кадровый. Люди просто не хотят идти работать туда, где им мало платят.

«Наших не поддерживают»

По прогнозам экономиста, цены вырастут ещё минимум на 25% процентов.

Автор фото: Минсехоз РТ

«Я считаю, что нас ждёт галопирующая инфляция (прим.ред.: это инфляция, которая идёт быстро и скачкообразно, за год она может достигнуть 200%). Такое будущее к нам приближается», — говорит Ирек Галямов.

Стоит отметить, что при таком виде инфляции уровень жизни людей значительно снижается.

Также эксперт отметил и другой фактор, который влияет на цены.

«По моим наблюдениям, фруктами и овощами чаще всего занимаются наши братья из ближнего зарубежья. Не поспоришь, у них хорошие продукты. Но вот деньги, которые они зарабатывают, в большинстве своём, они отправляют к себе на родину, и они не крутятся у нас в РТ», — подчёркивает эксперт.

Автор фото: Алина Алмакаева

Но почему же люди идут тогда не в магазины, а на рынок? Всё очень просто. Там свежее, вкуснее и иностранные продавцы знают, как завлечь покупателя скидкой или же каким-то продуктом в подарок.

«Также сейчас нет прямой поддержки отечественной сельхоз отрасли. Но зато поддерживают зарубежных поставщиков. Наши местные вынуждены «выживать», а у зарубежных и на логистику цена выше. Поэтому и цены такие», — сообщает Ирек.

Тут возникает логичный вопрос, почему нет поддержки местному фермерству.

Фермеры вынуждены выживать

Если говорить про рост цен конкретно на картофель, тот всё очень просто. По словам нашего спикера, это убыточное дело.

Автор фото: Алина Алмакаева

«Добывать картошку нерентабельно. Там требуется много ручного труда. Если раньше студенты ездили по колхозам и собирали урожай, то сейчас такого нет. В плане техники требуется много оборудования», — говорит Ирек.

При этом фермеру нужно закупать качественные семена, удобрение, оплачивать ангар. Всё это крайне недешёвое удовольствие.

Автор фото: Минсельхоз РТ

«Фермерство нуждается в реальной помощи от государства. Нужно поддерживать всех, кто хочет этим заниматься. А сейчас, кто-то получил грант и может существовать, а кто-то вынужден выживать. У одного явное преимущество: техника, сырьё, а у другого только свои силы», — сообщает спикер.

Тут и получается закономерный вывод, почему стандартный набор фруктов и овощей на вес золота. Стандартный продуктовый набор пугает своими ценами. А это ещё без мяса, рыбы и бакалеи.