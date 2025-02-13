Кому в Казани жить хорошо? Главные тенденции зарплат и экономики региона

Средняя зарплата в Казани достигла 70 000 рублей

Казань — город возможностей, динамичного бизнеса и растущих доходов. В последние годы Татарстан превратился в один из ключевых экономических центров России, где активно развиваются промышленность, IT и предпринимательство. Однако рост зарплат сопровождается не только увеличением доходов населения, но и изменением структуры рынка труда, усилением конкуренции среди работодателей и ростом стоимости жизни.

Комфортная жизнь в Казани требует всё больших финансовых возможностей. Какие профессии сегодня приносят максимальный доход? Как изменился рынок труда в Татарстане? И какие перспективы ждут регион в ближайшие годы

Общая динамика зарплат

Зарплатные предложения в Татарстане в начале 2025 года продолжают расти. Согласно данным Avito Работа, регион занял 7-е место по темпам увеличения средних предлагаемых зарплат, показав рост на 11% по сравнению с 2024 годом. В результате средняя предлагаемая зарплата в республике достигла 71 575 рублей. Это один из самых высоких показателей среди регионов России, что свидетельствует о растущем спросе на кадры и укреплении экономического потенциала.

Автор фото: Алина Алмакаева

Наиболее динамично средние зарплаты росли в Сахалинской области (+25%, до 85 308 рублей), Московской области (+20%, до 86 152 рублей) и Якутии (+19%, до 81 274 рублей). Татарстан также входит в топ-10 регионов с самыми высокими зарплатами.

При этом уровень жизни в Казани неуклонно растёт.

«Цены на продукты в Казани уже сравнялись с московскими. Однако Казань сохраняет потенциал для предпринимательской деятельности. В городе работают такие инициативы, как Дом предпринимателя и Фонд поддержки предпринимательства, которые создают условия для развития бизнеса. Это тоже способствует росту коммерциализации и повышению уровня жизни», — рассказывает ведущий экономист РТ Ирек Галямов.

Производственная сфера: зарплаты и спрос на специалистов

По данным hh.ru, республика занимает третье место в ПФО по уровню зарплат в этом сегменте. В среднем работникам предлагают 94 500 рублей, что значительно выше показателей большинства регионов округа.

Автор фото: Про город

Наибольший доход получают токари и фрезеровщики – 171 100 рублей (+26% за год). Электромонтажники также могут рассчитывать на высокий доход – 122 700 рублей (+37%).

Общий рост зарплат в производственной сфере объясняется увеличением спроса на квалифицированные кадры. В 2024 году на этот сектор приходилось 10% всех вакансий в ПФО, а в начале 2025 года опубликовано уже 40 тысяч предложений. Средняя зарплата за год увеличилась на 23%, достигнув 90 000 рублей.

При этом вопросы доступности жилья остаются актуальными.

«Сегодня средняя стоимость квадратного метра жилья в Казани составляет порядка 234 тысяч рублей. Однокомнатная квартира обойдется покупателю в 8–9 миллионов. За последние годы значительно выросли и цены на аренду. Если три года назад однокомнатную квартиру можно было снять за 12 тысяч рублей, то сейчас стоимость начинается от 30 тысяч плюс коммунальные услуги. Это связано с высоким спросом на аренду, ведь многие не могут позволить себе покупку недвижимости», — говорит ведущий экономист РТ Ирек Галямов.

Башкортостан лидирует по уровню зарплат в этой сфере (120 000 рублей), за ним следуют Оренбургская область (103 200 рублей) и Татарстан (94 500 рублей). В разрезе профессий самые высокие зарплаты у токарей (до 199 000 рублей в Марий Эл) и электромонтажников (144 000 рублей в ряде регионов ПФО).

Дальнейшие перспективы

Рынок труда Татарстана продолжает трансформироваться. Работодатели повышают зарплаты, чтобы удерживать и привлекать сотрудников. Ожидается дальнейший рост доходов в сферах промышленности, IT и строительства. Однако разрыв в уровне доходов между разными категориями специалистов остаётся значительным.

Автор фото: Алина Алмакаева

«Зарплаты в Казани, конечно, не московские, но в отдельных отраслях, например в IT, они достигли столичного уровня. Чтобы комфортно жить и иметь возможность приобрести жилье в ипотеку, молодой семье потребуется доход не менее 250 тысяч рублей на человека. Однако такие зарплаты доступны лишь высококвалифицированным специалистам, например, айтишникам или редким специалистам на производстве», — говорит эксперт.

Эксперт прогнозирует, что зарплаты в республике продолжат расти, особенно в высококвалифицированных секторах. Производственная сфера останется одним из главных драйверов экономики, а регион продолжит закреплять свои позиции среди лидеров по уровню оплаты труда в России.