Казанский грибник раскрыл секреты полных ведер

Где в столице Татарстана больше всего грибов и как уйти не с пустой корзинкой из леса

Сезон «тихой охоты» подходит к концу, однако это не мешает заядлым грибникам собирать полные ведра. К ним всегда остается открытым вопрос — как они это делают и где находятся те самые поляны, с которых без улова уйти нельзя. Своими секретами решил поделиться Андрей Клинушкин — заядлый казанский грибник.

Автор фото: Андрей Клинушкин

Когда в Казани стартует сезон грибов и сколько он длится?

В Казани сезон стартует ориентировочно в июне месяце и продолжается до первого снега. Также сроки могут меняться в зависимости от погодных условий, так как именно они влияют на рост грибов.

Каким был этот грибной сезон?

В прошлом году было очень жарко, грибов было очень мало. В 2024 можно зайти в любой лес и уйти с полной корзиной. Я бы назвал сезон насыщенным: рано начались дожди, однако к середине осени стало сухо. Сейчас же снова начинается ливни, поэтому грибам самое время расти — как минимум идет сезон опят, а вместе с ними подберезовики и белые.

Как понять заранее, будет ли сезон грибным?

Понять можно очень простым методом — посмотреть прогноз погоды. Если будет много дождей, вырастет много урожая. К слову, во время сухой погоды даже поганки не растут.

Есть еще другой способ: если при входе в лес много мухоморов, значит будет приличное количество съедобных грибов. Они как раз растут рядом с подберезовиками и белыми.

Какие грибы чаще всего собирают в Казани?

Белые, подберезовики, подосиновики, рыжики, сыроежки, маслята, опята к середине осени. Сморчки, лисички собирают в начале сезона.

Много ли в Казани ядовитых грибов?

Часто путают белый гриб с сатанинским и желчным грибом. Они очень опасны, если человек их перепутал, то счет начинает идти на минуты.

Ложные опята можно отнести тоже к часто встречающимся, однако у них есть отличительная черта — отсутствие кольца.

С маслятами часто путают перечный гриб, он не очень ядовит, но несъедобен. Если его положить в тарелку, то его можно определить — он на вкус как перец.

Топ-3 блюда, которые можно приготовить из грибов

Рейтинг возглавляет картошечка с грибами, которую обожают все, за ней идут маринованные грибы и список завершают соления с грибами.

Идем за грибами в первый раз: что взять с собой?

Компаньона, который идет за грибами не первый раз и ориентируется в лесу. Из арсенала берем: ножик, корзину, воду, еду, дождевик, спички и компас. Лучше всего побрызгаться от комаров и клещей.

Как отличить хороший гриб от плохого?

Цвет мякоти меняется на розовый или красный, от гриба исходит неприятный запах, наличие утолщения на ножке и горький вкус.

Автор фото: Андрей Клинушкин

Можно ли просто срезать червивую часть?

Я думаю можно, многие вообще ее не срезают, им червяки не мешают. Они мне отвечают: при жарке все переработается. Я считаю, что можно срезать червивую часть, гриб в остальном нормальный. К тому же, если его едят черви, значит он хороший.

Как правильно обрабатывать грибы?

Способов обработки грибов очень много и для каждого он индивидуален — если одни надо отваривать несколько часов, то другие можно помыть и почистить и вуаля — они готовы к употреблению.

Например, сыроежки и белые грибы можно есть сырыми, правда на вкус они не очень — как бумага.

А со свинушками другая ситуация — их нужно долго вымачивать и отваривать.

Автор фото: Андрей Клинушкин

Что делать, если случайно срезал мухомор?

А зачем его резать, я не понимаю. Если так вышло, вытрите ножик об ногу и идите дальше — ничего не произойдет страшного.

Вообще у мухоморов какая-то часть съедобная, если их правильно приготовить. Во многих странах они считаются деликатесом.

Всем, кому скучно сидеть дома и не хватает физической активности, Андрей Клинушкин приглашает на «тихую охоту» по лесам близ Казани. Кстати, грибник поделился картой богатых на это царство мест.