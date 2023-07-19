«Даже Путин против»: почему проблема образования в Куюках не решится в этом учебном году

В деревне Куюки продолжает зреть родительский бунт. Несмотря на то, что детям все-таки пообещали устройство в местную школу — вопросов меньше не стало, она просто не рассчитана на такое количество учащихся.

«Алгоритм» не резиновый

Более 300 местных детей могли остаться без школы в нынешнем учебном году. Дело в том, что 323 будущим учащимся, из них более 170 первоклассников сначала отказали в приеме в учебное заведение по месту жительства. По словам родителей, сейчас в школе, которая рассчитана на 1,2 тысячи детей, учится более 2 тысяч.

То, что учебное заведение не резиновое, родителей конечно предупреждали, но альтернативы зданию, построенному в 2021 году, нет.

Родители детей неоднократно обращались в РОНО, Министерство образования и в прокуратуру. Однако в ответ они слышали, что «рассматривается решение вопроса».

Отдел образования Пестречинского района на запрос PROKAZAN на момент публикации не ответил.

«Мы в отчаянии, так как не имеем возможности водить своих детей в школу рядом с домом, к которой они относятся по прописке. Местные власти ничем нам не помогают, предлагают возить детей в городские школы, которые находятся далеко, к которым ведет одна единственная опасная, аварийная дорога, на которой каждое утро и вечер образуются гигантские пробки, к тому же не все семьи имеют в распоряжении автомобиль. Глава района издевательски говорит "не жалеть своих детей", но при этом ежедневно дает согласие на строительство новых и новых домов», — говорит Лилия мама детей, которых не взяли в школу.

Автор фото: letsgophotos.ru

Родители писали и главе Татарстана Рустаму Минниханову. Вот только под его постами в социальных сетях они не подбирали выражения.

«Администрации Пестречинского района насрать вообще. Республиканские инстанции все жалобы перенаправляют Пестрецам, и круг замыкается. Своему ребенку на вопрос, почему ее не берут в школу, сказал, что правительству невыгодно, чтобы она получала знания. Это выгодно властям. Так что не всё так хорошо и тьма гуще, чем кажется. Я готов поддержать свою страну в тяжелое время, но бестолковость властей — нет», — написал пользователь под ником Billi Marx.

Родители обратились к Владимиру Путину

После того как родители не увидели протянутой руки помощи со стороны администрации района, они записали прямое обращение к президенту России Владимиру Путину.

На следующий день после публикации обращения на запись все-таки отреагировал глава Пестреченского района Ильхам Кашапов.

«Взвесив все за и против, приняли решение об организации дополнительных мест в лицее «Алгоритм». Ждем финансирования на закупку дополнительных парт, стульев, оборудования, инвентаря и учебников. Уважаемые родители, прошу сохранять спокойствие», — отмечает глава района.

Однако многие родители не оценили такое решение, ведь они требовали строительство новой школы. Но такой вариант даже не рассматривался в видеопослании от Кашапова.

«Извините, но если из окон «Алгоритма» начнут вываливаться дети, я не удивлюсь. Впихнуть невпихуемое», — возмутилась Звездочка.

«Такая огромная школа, а дети друг на друге переодеваются при входе», — отметила Татьяна.

В лицее будет учиться в 3 раза больше нормы?

И действительно, ресурсы школы просто не рассчитаны на такое количество детей. Снижается качество образования, комфорт обучения. Да и ресурсы учителей не бесконечные.

Автор фото: m.ru24.net

«Если в классе будет по 50 детей, как учителя будут справляться? Им за это доплачивать будут? Почему не соблюдаются правила. В чём проблема построить школу и сад», — пишет Ангелина в социальных сетях.

Да, администрация предложила альтернативный вариант: возить детей в другие школы. Вот только и они, по словам местных жителей, переполнены.

«Через 1.5 месяца 1 сентября, а нам некуда вести своих детей, полная безысходность. Это не просто видео, это наш крик о помощи, крик о помощи наших детей!» — заявила родительница Лилия.

Владимир Путин против

У «Алгоритма» есть и еще одна, на первый взгляд, неочевидная проблема. Это поручение президента России Владимира Путина устранить две смены в школах до 2025 года. В лицее в Куюках сейчас как раз обучаются в 2 смены, но чтобы за два года разгрузить здание, нужно, судя по всему, построить уже не одну, а две школы — и это только для тех, кто обучается здесь и сейчас.

Есть ли план действий, рассчитанный на 2 года и планируется ли строительство новых школ в районе — не известно. Отдел образования на запрос редакции на данный момент не ответил.

А пока родители должны выбрать для себя только два пути — переполненные классы в «Алгоритме» или обучение в казанской школе, до которой детей придется возить ежедневно.