Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

Стихия в Казани срывала крыши с остановок и топила улицы

В ночь с 26 на 27 марта в Казани выпала почти треть месячной нормы осадков, из-за чего затопило множество улиц города. Однако на этом сюрпризы не закончились, ведь уже к полудню ливень сменил сильный снегопад. За прошедшие сутки город как топило, так и заваливало снегом. Выпала почти месячная норма осадков. Из-за ветра в Куюках сорвало ворота, а вечером из-за снежного урагана в центре города у остановки снесло крышу. Редакция PROKAZAN расскажет с какими трудностями за минувшие сутки столкнулась столица Татарстана из-за аномальной погоды.

Казанские улицы ушли под воду

После аномально снежной зимы в Казани усиленно готовились к весеннему половодью. Однако погода подготовила для местных коммунальщиков очередной неприятный сюрприз. Улицы города затопило водой из-за сильных дождей. Позднее дождь прекратился и начался снегопад, который сопровождался сильным ветром.

Дождь начался уже вечером 26 марта и продолжался как минимум до обеда. За это время выпало 10 мм осадков, что составляет почти треть от месячной нормы осадков для марта, которая равняется 38 миллиметрам.

Уже в ночное время из-за резкого выпадения осадков по всему городу затопило ряд улиц. Поэтому работникам коммунальных служб пришлось выдвигаться на службу, чтобы устранить подтопления. За прошлую ночь рабочие в усиленном режиме очищали сети ливневой канализации. Для того, чтобы вода могла легко уходить, были расчищены дождеприемные лотки, колодцы. Последствия подтопления были устранены на улице Амирхана, Миля, Чуйкова, Мавлютова и других.

Автор фото: Мэрия Казани

Ветер сносит ворота и деревья

На улице Гайдарова из-за сильного ветра упало дерево и повредило контактную сеть, из-за чего было временно приостановлено движение трамвайного маршрута №8. Работники спецслужб оперативно устранили последствия аварии и движение было возобновлено.

Автор фото: МУП «Метроэлектротранс»

Не обошлось и без задержек воздушных рейсов. Ночью из Казани в Шарм-эль-Шейх должен был отправиться рейс авиакомпании «Россия». Однако, полет перенесли на 12 часов из-за неблагоприятных погодных условий. Компания обещала предоставить всем пассажирам необходимые услуги в соответствии с федеральными авиационными нормами и стандартами авиаперевозчика: напитки, питание и проживание в гостинице.

В Куюках ветер сорвал с петель ворота. Произошло это у лицея «Алгорит». Местные жители поделились фотографией:

Автор фото: Салмачи–Куюки | Онлайн / T.me

Ливень сменился снежной метелью

В районе полудня дождь в Казани неожиданно сменился на снег. Из-за сильного ветра и метели в разных частях города вырубило сразу 10 светофоров. Известно, что на контактные провода светофоров попала влага. Поэтому в результате аварий, водители не могли нормально разъехаться и создавались заторы. Автолюбители как-будто забыли правила дорожного движения и не понимали куда ехать, сообщали очевидцы.

Автор фото: Мэрия Казани

Компания «Автодор» отреагировала на ухудшение погодных условий на территории Татарстана и порекомендовала водителям воздержаться от поездок.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Татарстана и просим по возможности не совершать поездки на личном автомобиле в разгар непогоды. Если это невозможно, будьте предельно внимательными», — говорилось в телеграм-канале «Автодора».

Растаявшая Казань снова покрылась снегом

Снег в Казани беспрерывно продолжал идти на протяжении более чем 12 часов. К вечеру город буквально замело. При этом всё это сопровождалось сильным ветром.

Например, в центре города возле отеля Korston снесло крышу остановки.

Автор фото: PROKAZAN

Таким образом, за минувшие сутки в Казани выпало минимум 30 мм осадков, что составляет почти месячную норму за март месяц.

28 марта в Казани, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Сообщает Гидрометцентр. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с, местами порывами до 15-18 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +2 до +4 градусов. На дорогах сильная гололедица, накат, снежная каша, местами образование снежных заносов.