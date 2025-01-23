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Новые мясные блюда в первом халяльном Стейк-кафе России: рассказываем про обновленное специальное меню ИTLE

Откройте для себя уникальное сезонное меню рест...

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В ресторане ИТLE появилось новое специальное меню, которое обещает стать настоящим открытием для гурманов. Основой многих блюд стало мясо премиального качества, мраморная говядина из лучших мясных пород Абердин-ангус. Молодые бычки проходят 200-дневный кукурузный откорм, что придает мясу особенный вкус и нежность. Такой подход обеспечивает уникальное сочетание сочности, мягкости и насыщенности вкуса, который остается в памяти надолго.

Отдельного внимания заслуживают стейки альтернативных отрубов зернового откорма, приготовленные с использованием фирменных технологий ИТLE. Каждый кусочек – это гастрономический шедевр, отражающий внимание к деталям и уважение к продукту.

ИТLE не просто предлагает блюда, но и задает стандарты высокой гастрономии. Этот статус подчеркивает участие ресторана в масштабной реновации Московского рынка, одного из старейших и крупнейших рынков Казани. Совсем скоро ИТLE станет резидентом обновленного пространства, что только подтверждает его значимость в кулинарной жизни Казани.

Команда ресторана ИТLE подготовила специальное меню, вдохновлённое рыночной культурой и фермерскими продуктами. Отдельно стоит отметить две уникальные позиции — Оссобуко и Рёбра Prime, созданные в сотрудничестве с Московским рынком.

Редакция ProKazan отправилась в ресторан, чтобы показать, какие блюда стоит попробовать каждому!

Особукко

Один из однозначных шедевров мировой кухни из вкуснейшей фермерской томленой говядины, медленно приготовленной до совершенства в соусе унаги и демиглас со сливками, сельдереем, луком и специями. Подается с овощным гарниром.

Ребра Prime

Абсолютный фаворит среди ребрышек. Для приготовления используется центральная часть ребра, которая содержит много мяса и небольшое количество жира. Это мясо высокой мраморности с отличительным насыщенным вкусом. Ребра подаются с кукурузой и соусом чимичурри.

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Стейк Рибай Prime и ребра барбекю

Говяжьи рёбра, томлёные для сохранения сочности, обжариваются на гриле и подаются с фирменным имбирным соусом барбекю. Гарнир из кукурузы подчёркивает сладкие и дымные нотки блюда. А стейк Рибай, приготовленный из мраморной говядины спинного отруба, впечатляет насыщенным вкусом и мясистостью. Обжарка на угольном гриле придаёт ему неповторимый аромат и текстуру, а подача с кукурузой и чимичурри завершает гастрономическую композицию.

Каждое блюдо – результат кропотливой работы с премиальными ингредиентами и вниманием к деталям.

Мясная похлебка

Если вы ищете сытное и согревающее блюдо, мясная похлебка станет вашим идеальным выбором. Густой бульон на говядине соединяет насыщенные овощные и мясные нотки. Зеленый лук, подаваемый к супу, добавляет свежести и легкости, создавая баланс.

Хумус

Мягкий хумус в ИТLE — произведение искусства. Нут, тахини, оливковое масло и сок лимона создают нежную основу, а зира, кунжут и свежая кинза добавляют восточный акцент. Блюдо идеально подходит как для закуски, так и для начала трапезы.

Салат зеленый

Для тех, кто ценит свежесть и здоровье, ИTLE предлагает салат, где сочетается богатство зелени. Сочетание шпината, сельдерея, брокколи и кабачков, дополненное эдамаме и кусочками киви. Завершают блюдо чипсы из пармезана и соус из копчёной рикотты, придающие ему насыщенность и изысканность.

Все блюда в ИТLE строго соответствуют стандартам халяль, что делает ресторан уникальным выбором для жителей Казани.

Чизкейк «Дон Себастьян»

Испанский чизкейк в ИТLE покоряет нежной текстурой. Сыр креметто, маскарпоне и сочетание тёмного и белого шоколада создают гармоничный вкус, дополненный свежестью ягодного соуса с лёгкой кислинкой.

Напитки: вкус и тепло

Чай Пуэр «Клубника-гранат» сочетает землистый вкус с фруктовыми нотами, а «Мандарин-хризантема» радует цитрусовой кислотностью и цветочным послевкусием. Глинтвейн с вишнёй, гранатом и специями согревает и создаёт уют в зимние дни.

Мясной ресторан ИTLE – это не только место, где подают изысканные блюда, но и пространство, созданное для комфортного общения и отдыха. Здесь каждый гость может насладиться душевной атмосферой, почувствовать спокойствие и заботу о себе.

Халяльная кухня в последнее время становится частью глобального тренда на здоровое питание. Это не только про религиозные принципы, но и про качество, свежесть и этичность. Ведь халяльные продукты производятся с соблюдением строгих правил и норм.

Халяль предполагает строгий контроль на всех этапах — от выращивания животных без использования гормонов и антибиотиков до тщательной проверки условий производства. Это обеспечивает не только соответствие религиозным нормам, но и высокие стандарты качества и чистоты.

Кроме того, халяльная продукция обеспечивает соблюдение строгих норм на всех этапах производства, что делает её синонимом безопасности.

Поэтому не удивительно, что продукты и кухня халяль становятся всё более востребованными не только у мусульман, но и у всех жителей России, независимо от вероисповедания. Если вы хотите открыть для себя этот мир качественной и этичной кухни, посетите ресторан ИТLE — место, где халяльные стандарты превращаются в гастрономическое искусство.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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