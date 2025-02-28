Ровные зубы — это не только красиво, но и полезно для здоровья. Правильный прикус снижает нагрузку на челюсть, предотвращает стирание эмали, облегчает чистку и даже спасает от головных болей. А если зубы смещены, страдает весь организм — от суставов до пищеварения.

При этом идеальной улыбкой от природы может похвастаться лишь 10% людей. Остальные либо мирятся с неудобствами, либо решают исправить прикус. Но тут возникает главный вопрос: как именно?

Брекеты или элайнеры? Металл или керамика? Надежная классика или почти незаметный вариант? Выбор есть, но он не всегда очевиден. Редакция ProKazan пообщалась с Ахмеевой Гюзаль. Она решила пройти этот путь и выбрала брекеты. Почему именно они? Что оказалось самым сложным? И как изменилась её улыбка? Разбираемся вместе с ее лечащим врачом-ортодонтом клиники "Анатомия Улыбки" – Калимуллиным Эдуардом Ришатовичем.

“Я знала, что с брекетами точно получу результат”

Сегодня ортодонтия предлагает разные методы исправления прикуса, и выбор зависит от личных предпочтений. Одни отдают приоритет эстетике, другие — проверенной временем надёжности. Но и брекеты бывают почти незаметными, а элайнеры способны справляться даже со сложными случаями. Главное — найти решение, которое идеально подойдет именно вам.

Наша героиня призналась, что для неё вопрос даже не стоял. Она сразу знала, что выберет брекеты, потому что была уверена в их надёжности.

— Для меня особо не стоял выбор между брекетами или элайнерами. Я сразу решила, что буду ставить брекеты, потому что знала — с ними я точно получу нужный результат. Да и брекеты носило ни одно поколение людей, а к элайнерам на тот момент не было такого доверия, — рассказывает пациентка.

Но всегда ли брекеты — лучший выбор? В каких случаях они дают максимальный результат? На этот вопрос отвечает её лечащий врач.

Эдуард Ришатович комментирует:

— Выбор метода исправления прикуса — это не только предпочтение пациента, но и профессиональная оценка врача-ортодонта. Решающий фактор здесь — опыт специалиста и особенности конкретного случая. Если врач считает, что брекет-система обеспечит лучший результат, он порекомендует именно этот вариант. Однако в некоторых ситуациях возможно комбинированное лечение: основное исправление прикуса проводится с помощью брекетов, а финальная детализация — на элайнерах.

Главное — доверять специалисту и понимать, что не существует универсального метода, подходящего всем. Брекеты, как и элайнеры, эффективны, но их выбор зависит от множества факторов: сложности клинического случая, особенностей прикуса и целей лечения.

“Анатомия Улыбки” подбирает брекеты с учётом индивидуальных особенностей. В клинике проводят полную диагностику и выбирают эффективную брекет-систему для каждого пациента. Весь период лечения проходит под стоматологическим контролем специалистов.

“Самое сложное — дождаться конца лечения”

Когда люди задумываются об ортодонтическом лечении, их больше всего настораживает не только дискомфорт, но и сам факт, что процесс может занять годы. Боли, запреты на любимую еду, сложный уход — пациентка признаётся, что перед установкой брекетов слышала множество предостережений. Но в итоге всё оказалось гораздо проще, чем она ожидала.

— Перед установкой брекетов меня все пугали: будет сложно есть твёрдую пищу, будет больно, неприятно. Но всё оказалось куда легче, чем я ожидала, практически не было дискомфорта. Самое сложное для меня было в конце — дождаться окончания лечения. Ожидание оказалось самым утомительным. Хотя, по правде говоря, мое лечение заняло сравнительно немного времени – всего 22 месяца, — делится Гюзаль.

Ортодонты часто говорят, что адаптация к брекетам занимает всего несколько недель, а дальше — дело привычки. Однако в конце пути терпение снова испытывается на прочность, ведь хочется поскорее увидеть итог.

Эдуард Ришатович, стоматолог-ортодонт клиники “Анатомия Улыбки” объясняет:

— Пациенты зачастую хотят завершить ортодонтическое лечение как можно быстрее, но не всегда это возможно из-за физиологических процессов в организме, а также из-за сложности конкретного случая. Если пациент не соблюдает рекомендации по ношению элайнеров или по каким-либо причинам решает завершить лечение на брекет-системе раньше времени, результат может оказаться неудовлетворительным.

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“Изменения стали заметны через 10 месяцев”

Первые дни после установки брекетов человек неосознанно начинает чаще смотреться в зеркало, подмечая каждую мелочь. Но когда изменения действительно становятся ощутимыми?

— Изменения я начала замечать с самого начала, потому что первое время после установки брекетов ты себя разглядываешь в зеркале чуть ли не каждый раз, проходя мимо него. Но кардинальные перемены, которые бросались в глаза, я увидела где-то через 10 месяцев, — вспоминает пациентка.

Как правило, видимый результат зависит от изначальной ситуации, типа брекет-системы и индивидуальных особенностей организма. Некоторые пациенты видят разницу уже через пару месяцев, другим требуется больше времени.

Комментарий Эдуарда Ришатовича:

— В зависимости от клинического случая, ортодонтическое лечение может привести не только к изменению положения зубов, но и к трансформации черт лица. Например, меняется положение губ, контур углов нижней челюсти за счёт расслабления жевательных мышц, а также высота нижней трети лица.

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“Гигиена — это просто дело привычки”

Один из главных страхов тех, кто решается на брекеты — сложность ухода за зубами. Кажется, что еда будет застревать в замках, чистка займёт уйму времени, а риск кариеса вырастет в разы. Но на деле всё не так страшно, главное — дисциплина.

— На приёме врач всё пошагово объяснил, как правильно ухаживать за зубами с брекетами. Я купила дополнительные щётки, ершики и носила их с собой на работу, чтобы после еды всё почистить и не чувствовать дискомфорта. На самом деле, в этом нет ничего сложного, просто требуется дополнительно 10–15 минут в день. Причём после снятия брекетов эта привычка остаётся — я продолжаю тщательно ухаживать за зубами, и это точно защитит их от кариеса, — рассказывает пациентка.

Брекеты действительно требуют больше внимания к гигиене, но современные средства ухода делают процесс быстрым и удобным.

Эдуард Ришатович комментирует:

— Обычно период адаптации к брекет-системе занимает около двух недель, и хотя в первые 3–4 дня могут возникать болевые ощущения во время приёма пищи, организм быстро привыкает. Брекеты работают круглосуточно, обеспечивая непрерывное исправление прикуса, что делает их эффективным решением даже в сложных случаях.

Гигиена при брекетах требует большей дисциплины, поскольку конструкция закреплена на зубах. Однако с правильным уходом — использованием специальных щёток, ирригаторов и ершиков — можно поддерживать здоровье зубов на высоком уровне. Важно тщательно соблюдать рекомендации врача, чтобы избежать осложнений, таких как деминерализация эмали и кариес. При несоблюдении гигиены любое ортодонтическое лечение, будь то брекеты или элайнеры, может быть приостановлено.

“Анатомия Улыбки” — победитель премии "Бренд года Татарстана 2024". Клиника удостоена награды в номинации "Инновационные методы лечения в стоматологии", подтверждая высокий уровень технологий и подхода к пациентам.

“Теперь я улыбаюсь чаще”

Исправление прикуса — это не только про ровные зубы, но и про уверенность в себе. Многие пациенты признаются, что после снятия брекетов их жизнь меняется в лучшую сторону: появляется желание чаще улыбаться, пропадает зажатость в общении.

— Друзья и родные были в полном восторге от моей улыбки, я до сих пор получаю комплименты. Говорят, что я стала чаще улыбаться, — делится героиня.

Правильный прикус влияет не только на здоровье, но и на самоощущение. Улыбка — это первое, что мы показываем миру, и когда она перестаёт быть причиной для комплексов, это ощущается на всех уровнях.

Эдуард Ришатович, стоматолог-ортодонт клиники “Анатомия Улыбки”, делится:

— Исправление прикуса — это всегда больше, чем просто ровные зубы. Мы часто наблюдаем, как пациенты, которые изначально стеснялись своей улыбки, после лечения буквально преображаются. Они начинают улыбаться шире, говорить увереннее, перестают прятать рот рукой во время разговора.

Многие не осознают, насколько сильно их смущает собственный прикус, пока не увидят себя в зеркале после снятия брекетов. Это очень яркий момент: пациенты смотрят на себя и не могут поверить, что теперь их улыбка именно такая, какой они всегда хотели её видеть.

Часто в первый же день после снятия брекетов люди начинают делать селфи, отправлять фото друзьям и родным. Мы видим искренние эмоции, и это, пожалуй, лучший показатель того, что лечение было не просто успешным, а по-настоящему изменило жизнь человека.

Анатомия Улыбки: отзывы пациентов. Прочитать реальные истории людей, прошедших лечение в клинике, можно по ссылке ➝ https://anatomiya-ulibki.ru/otzyvi/

Исправление прикуса — это не просто про ровные зубы, а про здоровье, уверенность и качество жизни. Сегодня у каждого есть выбор, но, как показывает опыт нашей героини, главное — доверять профессионалам и не бояться сделать первый шаг.

Да, путь к идеальной улыбке требует времени, но каждый день лечения — это шаг к результату, который останется с вами на всю жизнь. Если вы задумываетесь о брекетах или элайнерах, самое время проконсультироваться с врачом и выбрать то, что подходит именно вам. Ваша новая улыбка уже ждёт вас — остаётся только решиться!