Свадьба без цветов просто немыслима. Все гости, родители и свидетели поздравляют молодых, сопровождая теплые словами, подарками и букетами.

Часто задают вопрос с практической стороны, нужно ли дарить букет на свадьбе, если приглашенных очень много, и молодожены просто начинают утопать в этом цветнике, не зная, куда девать очередной цветочный презент? Принимать решение, конечно, вам, но вручение подарка и поздравление, которое сопровождается живыми цветами, хотя бы просто лаконичным свежим букетиком – это не просто традиция, а дополнительные приятные эмоции.

Размышляя над тем, что подарить вместо обычных букетов, обратите внимание на оригинальное решение – композиция в шляпной коробочке. Это не просто красиво и приятно, но еще и удобно, не требуется ваза, композиция может служить украшением подиума или стола молодоженов, наполнено эстетикой, подчеркивающий ваш безупречный вкус.

Момент вручения презента. Когда принято вручать букеты молодоженам?

Это второй вопрос для приглашенных. Многие дарят цветы еще до росписи, но лучше подарить цветы в ЗАГСе, непосредственно после обмена кольцами, когда регистратор объявит молодоженов мужем и женой и предложит гостям поздравить новобрачных.

Букет на свадьбу в подарок молодоженам нужно уметь правильно подобрать. Казалось бы, какие проблемы могут быть с выбором букета в современной продвинутой флористике и шикарном спектре предлагаемых композиций. Но не все так просто. Выбор букета для свадьбы – шаг ответственный, поскольку в этот день молодожены очень восприимчивы к любым народным приметам.

Ведь бракосочетание считается началом нового этапа в жизни и то, как пройдет торжество, для многих становится чуть ли не определяющим фактором дальнейшего семейного счастья.

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Правила сочетания в букетах

Полезно ознакомиться с определенными правилами сочетаний в букетах, приемлемыми вариантами используемых цветов, а также воспользоваться советами опытных флористов, дабы не испортить настроение молодым, преподнеся сомнительный по «фен-шую» свадьбы букет. Просто подарить красивый букет на свадьбу мало, важно понимать, какой энергетический смысл несет та или иная композиция.

Все цветы по-своему красивы. Но существуют определенные традиции. Самый оригинальный букет на свадьбу, составленный из цветов с неоднозначным символическим трактованием, может поставить гостя в неловкое положение, а молодоженам «слегка» подпортить настроение.

Какие цветы дарят на свадьбу молодым?

Когда дарят свадебные букеты, обязательно сопровождают их пожеланиями семейного счастья, любви, процветания, благополучия и долголетия. При этом сами композиции, включающие определенные цветы, подчеркивают значимость сказанных слов. Каждый цветок несет в себе определенный смысл, при этом в традициях разных народов одно и то же растение может трактоваться по-разному.

Прежде чем дарить цветы на свадьбе невесте и жениху, стоит ознакомиться со значением тех или иных растений:

Розы – классический выбор. Они означают любовь, красоту взаимоотношений. При этом важно, какого цвета дарят розы на свадьбу. Ярко-алые, бордовые и терракотовые тона лучше не выбирать. От гостей наиболее приемлемым вариантом будут белые, розовые, кремовые и другие пастельные оттенки, которые дают акцент на нежности, романтичности, чистоте. Яркие расцветки предполагают страсть, и такие цветы обычно дарят влюбленные друг другу.

Пионы – один из самых универсальных вариантов. Эти нежные цветы в отличие от роз не имеют шипов, а выглядят очень элегантно и утонченно.

Ландыши, фиалки, подснежники или сирень – подчеркнут верность, искренность, доброту, чистоту и невинность. Их принято дарить молоденьким невестам.

На востоке новобрачной принято дарить лилии, которые символизируют девственность и непорочность. А в древние века этот цветок считался символом колдовских чар. Лилии – нежные, элегантные и изящные цветы, но обладают резким запахом, поэтому дарить их нужно лишь предварительно уточнив, нет ли аллергии на эти цветы. Кроме того, у них очень насыщенные пыльники, которые нужно срезать, чтобы они не испачкали наряд невесты.

Дарить гладиолусы лучше при поздравлении жениха. Это исконно мужской цветок, символизирующий рыцарское копье.

Нежные анютины глазки и незабудки – означают пожелания верности, любви, долголетия и благословения свыше.

Букет из гербер или ромашек подчеркивает радушие к миру, жизнь в гармонии, жизнеутверждение и счастливое будущее.

Фрезии и георгины ассоциируются с долголетием, физическим и духовным здоровьем, радостью и счастьем.

Дарить хризантемы – значит, желать огромной жизненной силы, исполнения желаний, взаимопонимания, радости, легкого преодоления препятствий на жизненном пути.

Флердоранж – необычный цветок дикого апельсина, который особенно популярен в Европе. Еще во времена королевы Виктории этот цветок стал символом нежности, красоты и юности. Такой букет на свадьбу подруги преподносили обычно девушки с пожеланиями всегда оставаться цветущей и прекрасной.

Орхидеи – очень изысканные и роскошные цветы. Они выделяют феромоны, олицетворяя притяжение влюбленных. Все же с ними следует быть поосторожнее, особенно когда их много в закрытом помещении, поскольку они утяжеляют воздух.

Кроме того, если вы решите дарить на свадьбу каллы, то лучше сделать это в чисто-белом оттенке или пастельных тонах пудрового и кремового цвета. Хотя у некоторых народов этот цветок вызывает опасения, связанные с его необычным однолепестковым видом, благодаря чему его наделяют магией. Этот цветок действительно наделен мощной энергетикой и при чистых помыслах считается своеобразным оберегом от негатива, символизируя добро, красоту, крепкую любовь и духовное единство.

Также еще в старинные времена появилась традиция, которая постепенно возрождается – дарить молодым веточки березы или дуба, органично вписанные в букет. Они считаются источником силы, положительной энергетики, приносят благополучие и уют.

Подбирая цветочную композицию, нужно учитывать возраст молодых. Например, «растрепанный» модный букетик или трогательные композиции из маков, ромашек или колокольчиков можно подарить юной девушке, а для дамы старшего возраста уместнее будет классический элегантный букет из благородных цветов.

При выборе букета будет не лишним обратить внимание на сезон проведения свадьбы. В зимний период предпочтение отдается белым, кремовым оттенкам. Осень предполагает использование розовых, бежевых, коричневых, персиковых и оранжевых тонов. Весной можно использовать яркие цветовые акценты, подчеркивая свежесть сезона зеленью. Летом букет может быть как в нежно-пастельных, так и самых ярких цветах.