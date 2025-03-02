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Второй сезон конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": торжественное открытие в Казани

12 марта в Казани состоится открытие второго се...

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После триумфального старта в прошлом году конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан" возвращается в Казань. Уже 12 марта ресторан "Адриана" вновь откроет свои двери для главного события в мире бизнеса, красоты и моды – торжественного открытия регионального этапа всероссийского конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Россия" в Татарстане.

В этом году проект вновь объединит представителей делового сообщества, медиа, партнеров и, конечно, самих участниц – ярких и талантливых женщин, которые сумели построить успешный бизнес и при этом сохранить женственность и харизму.

Зрителей и гостей ждет не только знакомство с участницами нового сезона, но и яркая шоу-программа: модные показы, творческие выступления и музыкальные сюрпризы.

"Мисс и Миссис Бизнес Татарстан" – это не просто конкурс красоты, а масштабная платформа для самореализации женщин в бизнесе. Здесь женская энергия встречается с амбициями, а успех обретает красивую форму.

Место: Ресторан "Адриана"
Дата: 12 марта
Начало:17:00

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