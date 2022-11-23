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· Виктория Зимина

Валидация и термокартирование

Валидация – это проверка товара, процесса или системы на соответствие требованиям клиента

Если человек приобретает телефон, то он ожидает хотя бы возможность звонить, выходить в сеть снимать на встроенную камеру. Всё это может быть написано в инструкции по использованию. Однако, если при первом включении смартфон не видит сим-карту, а снимки не сохраняются в памяти, то это может означать, что валидация не пройдена.

В более трудных случаях такой термин означает соответствие того или иного процесса системе менеджмента качества. Речь идет о внешних требованиях.

Валидация проводится тогда, когда нельзя полностью оценить соответствие продукта, процесса по требованиям клиента до того, как клиент начнет эту вещь применять К примеру, если речь идет о программном обеспечении, в него встраивается валидационный код. Этот код клиент вводит, если товар полностью соответствует его ожиданиям и выполняет необходимые задачи. В другом случае доступ к продукту закрывается и проводятся его доработки либо исполнитель возвращает деньги. А на этом сайте https://tkmcentr.ru можно подробнее посмотреть про валидацию и
термокартирование. ГК "ТехноКом" проводит услуги по валидации холодильных камер и автотранспорта, валидации систем непрерывного мониторинга температуры и влажности.

Одно дело – технические характеристики, которые есть в техпаспорте продукции, а другое – как оборудование будет работать в настоящих условиях. На заводе-изготовителе продукция проходит верификацию. Это значит проверка на соответствие заявленным характеристикам: размерам, мощности, параметрам питания и так далее. А валидация осуществляется уже после установки оборудования на площадях клиента.

Проверка в настоящих условиях может проводиться как самим производителем по заданию, так и покупателем по согласованию с производителем. Частота прохождения определяется параметрами применения оборудования. Если его часто перемещают или надолго выводят из использования, а также после проведения крупных обслуживающих работ, проверка проводится после каждого использования.

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