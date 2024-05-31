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В Татарстане стали чаще смотреть мультфильмы и семейное кино

МТС, цифровая экосистема, и входящий в нее холдинг «МТС Медиа» провели исследование детского медиапотребления. Выяснилось, что в 2024 году детско-родительская категория стала одной из самых растущих на цифровых платформах.

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МТС, цифровая экосистема, и входящий в нее холдинг «МТС Медиа» провели исследование детского медиапотребления. Выяснилось, что в 2024 году детско-родительская категория стала одной из самых растущих на цифровых платформах. Потребление такого контента выросло от 10 до 50%. Чаще всего татарстанские родители создают детские подборки фильмов, музыки и книг для использования в дороге и перед сном.

По данным платформ МТС Музыка, KION и Строки за последний год суммарное время смотрения детско-семейного контента выросло на 25%. Самыми популярными в этой категории стали семейный фильм «Чебурашка», спортивная комедия «Хоккейные папы», последняя часть трилогии про богатыря Ивана «Последний богатырь. Посланник тьмы», семейная комедия «Я – медведь», мультфильм «Великолепная пятерка».

В музыкальном стриминге детско-родительский контент оказался одной из самых растущих категорий. В январе-апреле потребление детского контента выросло на 10% год к году. Хотя ядро аудитории МТС Музыки - пользователи 25-35 лет, детская музыка уже стала сопоставима с другими музыкальными жанрами: родители создают детские плейлисты и подборки. В дороге дети больше всего слушают танцевальную (58%) и поп-музыку (40%). 25% опрошенных татарстанских родителей не ставят музыку перед сном, а у остальных дети засыпают под детскую музыку, аудиосказки или любимые треки из советских мультиков. Чаще всего дети слушают следующих исполнителей: Смешарики, Маша и медведь, Фиксики, Барбарики, Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения. ТОП-5 треков для детей: «Спят усталые игрушки», Колыбельная «Совушка», «Чунга-Чанга», песня Фиксиков «Часики», «Песенка друзей» из фильма «Бременские музыканты».

Аудиоформат стал основным для потребления детского контента и на книжной платформе. По данным онлайн-библиотеки «Строки», раздел «Детские книги» в этом году стал на 50% популярнее. Аналитики связывают эту тенденцию с наполнением библиотеки детским контентом и увеличением пользовательской базы. Главный сценарий потребления детских аудиокниг, как и в случае с детской музыкой - в дороге или на ночь. Топ-5 детских аудиокниг составили: детективное агентство «Утюг», Алексей Олейников, «Приключения Тома Сойера», Марк Твен, Сборник «Цвета» (Валя Филиппенко, Антон Соя, Дарья Доцук и другие, «Смотри от страха не умри», Екатерина Земляничкина, Лариса Назарова, «Алые паруса», Александр Грин.

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