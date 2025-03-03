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В марте в Уфе пройдет одна из крупнейших агропромышленных выставок в стране

С 18 по 21 марта 2025 года в Уфе пройдет юбилей...

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Международная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум состоятся в Уфе с 18 по 21 марта 2025 года. Выставка проводится в юбилейный, 35-й раз, и за всю историю проведения смогла завоевать авторитет как одной из крупнейших сельскохозяйственных выставок в России. На 4 площадках и уличной экспозиции будет представлен полный спектр продукции, технологий и услуг в агропромышленном комплексе. Данное мероприятие - уникальная возможность для установления контактов с профессионалами отрасли не только из России, но и со всего мира.

На выставке будут представлены около 400 компаний из 30 регионов России и зарубежья.
Ожидается участие представителей из стран Африки и Латинской Америки, Китая, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. В рамках деловой программы пройдёт 25 отраслевых секций с участием более 300 спикеров со всей России и дружественных стран.


Ключевым событием станет Пленарное заседание на тему «Экспорт АПК: цели, тренды и ключевые ориентиры развития 2030». Международная повестка Форума будет затронута также на треке «Развитие сотрудничества с внешними странами – успешные кейсы экспортеров».

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