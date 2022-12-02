В дни распродаж трафик на маркетплейсах вырос на 20% в сравнении с октябрем – Tele2

Россияне активно участвуют в главных распродажах года. По данным аналитиков компании, в период с 11 по 27 ноября 2022 года интернет-трафик на маркетплейсах вырос более чем на 20% в сравнении с показателями октября. Самыми популярными онлайн-площадками для покупок в дни акций «11.11» и «Черная пятница» у абонентов Tele2 стали Wildberries, Ozon и AliExpress.

При этом наиболее динамичный прирост в этом году аналитики зафиксировали в приложении и на сайте «СберМегаМаркет» – более 30% в сравнении с октябрем 2022 года.

Пик активности на AliExpress пришелся на 11 ноября. Трафик на сайте и в приложении тогда достиг максимального за год прироста в 30%, а по количеству пользователей только в этот день онлайн-ресурс обогнал Ozon. При этом максимальная активность пользователей наблюдалась с 10:00 до 14:00 – обычно в это время активируются промокоды и раздаются купоны от продавцов.

Аналитики компании прогнозируют, что тренд на высокий трафик на маркетплейсах сохранится на текущей неделе, так как многие продавцы продлили действие акционных предложений.

В салонах связи Tele2 в дни «черной пятницы» наибольшим спросом пользовалась модель Xiaomi Redmi 9A 32Gb. В рамках акции смартфоны можно купить со скидкой 50% в комплекте с выгодным тарифом и страховкой. Акция в розничной сети компании продлится до 4 декабря 2022 года.