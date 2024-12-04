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Традиции Нового года со всего мира: вдохновляем и рассказываем, где заказать корзину продуктов с бесплатной доставкой

Узнайте, как встречают Новый год в разных стран...

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Новый год — это не только салаты и мандарины. Во многих странах мира праздничный стол украшают уникальные блюда, наполненные традициями и вкусами. Почему бы не вдохновиться гастрономическим разнообразием и не внести что-то новое в свой праздничный ужин? Вот несколько идей, которые помогут сделать ваш Новый год особенным.

Румыния: сюрпризы в каждом блюде

В Румынии новогодний стол ассоциируется с теплом домашней кухни. Главный хит — козонак, воздушный рулет с орехами, изюмом и шоколадом. Этот сладкий хлеб завораживает ароматом ванили и пряностей, его структура напоминает мягкую вату, а вкус — настоящий праздник. Не менее популярны сармале — мясные рулетики, обернутые в капустные листья. А ещё в Румынии любят запечённые пироги с сюрпризами: в тесто прячут монетки или записки с пожеланиями на будущий год.

Мексика: сладости, рыба и виноград на удачу

Мексиканский Новый год — это взрыв красок и вкусов. На праздничном столе часто появляются сладкие блины, приготовленные с добавлением корицы и щедро политые мёдом. Не менее любимое блюдо — солёная треска, запечённая с помидорами, оливками и картофелем, которая символизирует изобилие. Важной традицией является виноград удачи: с каждым ударом курантов съедают по одной виноградине, загадывая желание на каждый месяц наступающего года.

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Финляндия: уютные домашние блюда

Финны знают, как согреть душу в зимние праздники. Их новогодний стол украшают брюквенная запеканка, нежная и слегка сладковатая, и кааливели — кисель из капусты, который подают как гарнир. Однако главной звездой стола часто становится росолли — яркий салат из свёклы, картофеля, моркови и сельди, заправленный слегка подслащенной сметаной. Это блюдо не только вкусное, но и эффектное благодаря своему насыщенно-розовому цвету.

Австрия: уют и изысканность

В Австрии Новый год — это праздник вкусов, передаваемых из поколения в поколение. Картофельный салат с маринадом — неизменный участник застолья: нежный, с приятной кислинкой, он идеально дополняет основные блюда. Среди них — запечённый карп, приготовленный с пряными травами, и свиные уши, которые символизируют успех и богатство. Австрийская кухня удивляет своим сочетанием простоты и утонченности.

Португалия: сочетание традиций и морепродуктов

Португальский новогодний стол — это разнообразие вкусов и текстур. Главным блюдом часто становится запеченный козленок с ароматом лимона и розмарина, мягкий и нежный. На десерт подают кекс болорей, густо украшенный сухофруктами и орехами. А среди уникальных закусок выделяется осьминог с рисом, пропитанный оливковым маслом и пряностями, который символизирует изобилие и удачу в новом году.

Дания: сладкие миндалины и святочный пир

Датчане умеют превратить еду в искусство. Среди их праздничных блюд выделяются миндальные десерты, которые подаются с горячим шоколадом или сливками. Настоящим украшением стола становится жареный гусь с сухофруктами, его нежное мясо гармонично сочетается с яблоками, курагой и черносливом. Завершает пир «святочный вепрь» — крупный запеченный кусок мяса, который подают на деревянном блюде в сопровождении пряного соуса.

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США: праздник в лучших традициях

Американский Новый год — это еда, которая объединяет. На столе чаще всего появляется запеченная индейка, покрытая золотистой корочкой, а также сладкий пудинг с изюмом и ароматом корицы. Особое место занимает луковый суп — насыщенный, согревающий и невероятно вкусный, он идеально подходит для холодного зимнего вечера.

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