Театр – это всегда магия, но что, если сказка на сцене превращается в настоящее чудо? В преддверии гастролей «Театра Терезы Дуровой» в Казани редакция ProKazan встретилась с труппой, чтобы узнать, почему их «Спящая красавица» — это не просто спектакль, а масштабное театральное событие.

Ожидать привычного прочтения сказки не стоит — вместо этого зрителей ждет грандиозный спектакль с живым оркестром, цирковыми трюками и визуальными спецэффектами. Режиссер, актеры и художники по костюмам поделились деталями закулисья, рассказали о сложностях работы и раскрыли, какие сюрпризы ждут казанскую публику.

25 февраля в Татмедиа прошла встреча, посвященная гастролям театра. В ней приняли участие режиссер Тереза Дурова, актриса Анастасия Крылова и художник по костюмам Виктория Севрюкова. Они объяснили, чем их спектакль отличается от классического прочтения сказки и почему он не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Когда и где смотреть спектакль? 10 и 11 марта, 18:00

Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля

(г. Казань, Площадь Свободы)

Не упустите шанс увидеть одно из самых ярких театральных событий этой весны!

О чем рассказали организаторы?

Гастроли «Театра Терезы Дуровой» — это не просто очередное прочтение «Спящей красавицы», а авторская версия сказки, наполненная неожиданными решениями. Вместо привычной классики зрителей ждет захватывающий спектакль с визуальными спецэффектами, цирковыми трюками и оригинальной музыкой.

— «Мы не просто пересказываем знакомую историю, а создаем настоящее волшебство на сцене», — рассказала Тереза Дурова.

Живой оркестр вместо фонограммы

Один из главных акцентов спектакля — живой оркестр, который сопровождает каждую сцену. Музыка, написанная композитором Максимом Гуткиным, объединяет барочные мотивы с современным звучанием, создавая атмосферу, близкую к киноэпосу. Причем в оркестре можно услышать необычное сочетание инструментов: тромбоны, саксофон, домбру, электрогитару и даже мандолину. Такой музыкальный подход полностью меняет восприятие классической сказки и делает спектакль уникальным даже для искушенного зрителя.

— «Для нас принципиально важно, чтобы музыка звучала живьем. Мы играем в оперном театре, и под фонограмму выходить на сцену было бы просто странно», — подчеркнула Дурова.

Визуальная магия: костюмы, которые оживают

Еще одна особенность постановки — невероятные костюмы, созданные Викторией Севрюковой. Художник вдохновлялась готическим Средневековьем, которое редко встречается в театральных постановках. В нарядах актёров — летящие ткани, сложные головные уборы, завышенная талия и плотный бархат.

Но главная изюминка — цирковая трансформация костюмов. Благодаря специальной конструкции наряды некоторых персонажей мгновенно меняются прямо на сцене. Это достигается за счёт внутреннего механизма, который раскрывает элементы одежды, словно лепестки цветка.

— «Мы используем приемы, которые традиционно применяются в цирке, но адаптируем их для театрального искусства», — объяснила Севрюкова.

Такой подход делает спектакль по-настоящему завораживающим, ведь зритель видит волшебство, происходящее в реальном времени.

Анастасия Крылова: «Играть в Казани — особенная ответственность»

Одним из ключевых участников спектакля стала актриса Анастасия Крылова, исполняющая роль Спящей красавицы. Для нее этот спектакль в Казани — больше, чем просто гастроли. Анастасия родом из этого города, здесь прошло ее детство, и теперь ей выпала честь сыграть главную роль на одной из главных театральных сцен города.

— «Это двойная ответственность. Когда в зале твои родные, друзья, знакомые, просто земляки, ты не можешь сыграть вполсилы — хочется сделать все идеально», — признается актриса.

Каково быть Спящей красавицей?

Для Анастасии роль в этом спектакле стала настоящим испытанием. Ведь Спящая красавица здесь — не просто хрупкая принцесса, а сложный сценический образ, который требует мастерства сразу в нескольких направлениях: вокал, драматическая игра и даже цирковая подготовка.

— «Когда я только попала в театр, мне не сразу объяснили, что мне придется делать вообще всё», — смеется Крылова. — «В один день мне сказали: «Завтра репетиция в цирке, ты будешь летать на тросах». И уже в 9 утра я была там, осваивала высоту».

Актрисе пришлось не только петь сложные арии, но и выполнять трюки в воздухе, ведь в одном из моментов спектакля ее героиня буквально парит над сценой.

— «Для зрителя это волшебный момент, но на самом деле за ним стоят недели репетиций. Ты должен двигаться идеально, петь, и при этом выглядеть невесомо».

Несмотря на сложность, эта роль для Анастасии особенно дорога.

— «Спящая красавица — это сказка, которую знают все. Но для меня она — не просто романтичная история, а спектакль о свете, любви и настоящем чуде».

Тереза Дурова, режиссер:

— «Мы всегда выбираем актеров не только по таланту, но и по внутреннему свету. В Анастасии есть именно та нежность, но при этом сила, которая делает её героиню живой».

Виктория Севрюкова, художник по костюмам:

— «Костюм Спящей красавицы — один из самых сложных. Он должен передавать ощущение невесомости, но при этом включать элементы цирковой трансформации. Анастасия справляется с этим блестяще».

Почему стоит увидеть спектакль?

— Это не просто сказка, а полноценное театральное шоу — с живым оркестром, сложными вокальными партиями и мощной актерской игрой.

— Визуальная магия — необычные костюмы, масштабные декорации и эффекты, которые заставляют поверить в чудо.

— Атмосфера, в которой интересно и детям, и взрослым. В каждом моменте есть детали, понятные зрителям разного возраста: от глубокой смысловой линии до чистого восторга от сценических превращений.

— «Мы всегда делаем спектакли многослойными. Детям важно видеть сказку, взрослым — чувствовать смысл», — отметила Дурова.

— Гастроли в Казани — редкая возможность увидеть этот спектакль вживую. В Москве билеты на «Спящую красавицу» раскупаются мгновенно, а здесь зрителям представится уникальный шанс окунуться в волшебную атмосферу «Театра Терезы Дуровой».

Такой спектакль нельзя пропустить — он обещает оставить не только яркие эмоции, но и настоящее послевкусие волшебства. Живой оркестр, визуальные спецэффекты, цирковые трюки и завораживающая актерская игра делают «Спящую красавицу» настоящим театральным событием.