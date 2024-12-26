Кариес — одна из наиболее распространенных стоматологических проблем в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, с этим заболеванием сталкиваются около 2 миллиардов человек на планете. Казалось бы, крошечная дырочка в зубах не должна вызывать серьёзного беспокойства, большинство людей не придают ей значения и продолжают жить с этим "маленьким недомоганием". Однако кариес — это далеко не безобидная проблема. Он может привести к серьезным осложнениям и повлиять не только на здоровье зубов, но и на общее состояние организма.

Мы поговорили со стоматологом терапевтом- ортопедом Аскаром Фахимовичем Шамсетдиновым , чтобы выяснить, почему так важно не упускать из виду даже небольшие повреждения зубной эмали.

— Аскар Фахимович, люди осознают, что кариес — это проблема, но по разным причинам не придают этому должного значения. Как донести до людей, что кариес — это не пустяк и его следует обязательно лечить?

— Действительно, люди часто воспринимают кариес как нечто несущественное. На самом деле кариес — это заболевание, которое без лечения может привести к серьезным последствиям. На ранней стадии он разрушает только эмаль, и устранение этой проблемы обычно простое и недорогое — достаточно поставить пломбу. Но если проблему не устранить вовремя, кариес проникает глубже, поражая дентин и даже пульпу — центральную часть зуба, где находятся нервы и сосуды. Это уже вызывает сильные боли и требует более сложного лечения, которое обойдется в разы дороже. В крайнем случае, если воспаление распространяется на ткани челюсти, расходы могут стать значительными.

Запущенный кариес способен не только разрушить зуб, но и повлиять на общее состояние организма. Он может привести к воспалению тканей, абсцессам и инфекциям, которые угрожают здоровью не только полости рта, но и всего организма. Например, такие осложнения могут спровоцировать заболевания сердца. Если кариес переходит на последний этап, иммунитет ослабевает, и бактерии из больных зубов попадают в кровь. Они могут распространиться по всему организму, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому важно не затягивать визит к врачу.

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Даже если зуб не удалось сохранить, его можно заменить. Например, в некоторых случаях возможна пересадка зуба мудрости. Такие методы не всегда были надежными, но сегодня благодаря современным технологиям и материалам шансы на успешное восстановление значительно выросли. Мы в IrDent стараемся сохранить природные зубы, так как они гораздо долговечнее и надежнее имплантов. Импланты, безусловно, хороши, но не обладают теми связками и чувствительностью, которые свойственны живым зубам. Если есть возможность сохранить собственные зубы, то этим шансом обязательно нужно воспользоваться.

— А можно ли вообще избежать кариеса?

— Профилактика — это основа здоровых зубов. Регулярная гигиена, использование зубной нити помогают предотвратить образование налета основной причины кариеса. Важно не забывать и о профессиональной гигиене полости рта у стоматолога раз в полгода. Также рекомендую выбирать зубные пасты с учетом рекомендаций специалистов.

К сожалению, все больше людей начинают покупать зубные пасты на маркетплейсах, а порой даже зубные пломбы. Это очень опасно. Пасты с агрессивными веществами могут повредить эмаль, а пломбы, купленные на сомнительных площадках, часто плохо фиксируются, что приводит к повторному развитию кариеса под ними. Пациенты думают, что сэкономили, но в итоге сталкиваются с необходимостью более сложных и дорогих процедур.

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Большую роль играет техника чистки зубов в профилактике кариеса. Если чистить зубы неправильно, это может привести к клиновидным дефектам — мелким повреждениям эмали, которые вызывают накопление налета и способствуют кариесу. Изменение цвета зубов может стать первым тревожным сигналом. Чаще всего такие проблемы связаны с неправильным прикусом или неаккуратной техникой чистки.



Чтобы избежать таких последствий, нужно использовать правильную методику — движение щеткой сверху вниз для верхних зубов и снизу вверх для нижних. Важно чистить поверхности зубов, которые контактируют с щекой, губами и языком, только "выметающими" движениями.

— Как вы помогаете пациентам, которые стесняются состояния своих зубов?

— В нашей клинике мы всегда подходим к каждому пациенту с пониманием. Для нас нет красивых или некрасивых зубов. Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь человеку обрести уверенность и здоровье. Наша цель – красивая и здоровая улыбка для каждого, независимо от исходного состояния зубов. Опытные специалисты используют современные методики и материалы, чтобы результат был не только эстетичным, но и долговечным.





Главное – не бояться и не откладывать. Чем раньше вы обратитесь, тем проще и дешевле будет лечение. Даже если у вас нет явных симптомов, профилактический осмотр – это лучший способ сохранить здоровье зубов и избежать серьезных проблем в будущем.

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