Tele2 запустила продажи в сети магазинов «Звениговский»

Tele2, российский оператор мобильной связи, продолжает развивать качественную сеть альтернативной розницы в Приволжье. Теперь приобрести SIM-карты Tele2 можно во всех фирменных магазинах «Звениговский» в 49 населенных пунктах Татарстана.

Tele2 увеличила сеть альтернативных каналов продаж в регионе на 16%. Подключиться к сети мобильного оператора можно не только в салонах связи, но и в магазинах электроники, отделениях «Почты России» и АЗС. Теперь купить SIM-карту Tele2 можно в сети фирменных магазинов «Звениговский».

Клиенты могут приобрести комплекты подключения с тарифным планом «Мой онлайн». Помимо пакета минут и гигабайтов он включает безлимит для разговоров с абонентами Tele2, безлимит на социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram. Кроме того, клиентам доступны возможность делиться гигабайтами по всей стране и «SOS-пакет». Зарегистрироваться в сети Tele2 легко самостоятельно, простая и понятная инструкция есть в комплекте для подключения.