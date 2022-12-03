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"Страшные битвы": сын Вольфа Мессинга Дмитрий Киселев впервые рассказал о послании Ванги относительно будущего России

"Страшные битвы": сын Вольфа Мессинга Дмитрий Киселев впервые рассказал о послании Ванги относительно будущего России

Фото: Первый канал

Внебрачный сын Вольфа Мессинга Дмитрий Киселев, живущий в Москве, заявил, что настало время рассказать о страшном и тревожном послании болгарской ясновидящей Ванги относительно будущего России. По его словам, провидица пришла к нему во сне и рассказала, что ждет РФ далее.

Он отметил, что некоторое время он не раскрывал эту тайну, боясь быть непонятым. По его словам, он никак не может забыть тревожное пророчество слепой болгарской женщины.

Предсказание это следующее: "Будут битвы, страшные битвы. Но Россия устоит, Россия станет первой, ее все будут уважать".

Как только Ванга произнесла это, она протянула вперед руки и сомкнула их у груди. Она своей ладонью с водой потушила огонь, отметил Киселев.

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